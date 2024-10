Due ex sindaci in lizza per de Pascale:. Elisa Deo e Guido Guidi

Si è completata la composizione di altre due liste a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale: i riformisti di ‘Emilia Romagna Futura’ e i ‘Civici per de Pascale’.

Quattro i partiti che hanno trovato casa all’interno dei riformisti: il Partito Repubblicano Italiano, Azione, Socialisti e +Europa. In lista: Ivan Piraccini, classe 1965, consigliere comunale di Cesena di Azione ed ex assessore nella giunta guidata da Paolo Lucchi dal 2009 al 2014; Marilena De Rosa di 66 anni, repubblicana, già candidata a Savignano a sostegno del sindaco neoeletto Nicola Dellapasqua; Antonio Ascari Raccagni, forlivese di 69 anni, dermatologo e storico esponente del Partito Repubblicano forlivese (è fratello di Alessandra che nella scorsa consiliatura era presidente del consiglio comunale a Forlì, in quel caso però per la coalizione di centrodestra); Anna Gobbi socialista di Gambettola di 59 anni; Guido Guidi di Verghereto, 72 anni, già sindaco del paese appenninico dal 2010 al 2015, in lista come indipendente.

Nelle file dei ‘Civici per de Pascale’ è confermata la candidatura di Michele Fiumi, ex portavoce del comitato unitario vittime del fango di Forlì ed ex assessore a Cervia, già ufficializzata da alcune settimane. Con lui Elisa Deo, ex prima cittadina di Galeata e candidata sindaca per il centrosinistra alle comunali di giugno a Rocca San Casciano; Loretta Raffuzzi, psicologa di Forlì in forza all’Ausl Romagna, catechista nella parrocchia di Santa Caterina; Sandro Rotondo detto ‘Base’, cesenate, vocalist in diversi locali notturni; Fulvio Sanulli, bagnino di Cesenatico. Nel 2020 Legambiente l’ha premiato perché ha eliminato la plastica dal proprio stabilimento balneare.

"Civismo" è la parola chiave per Elisa Deo: "Mi è stato chiesto un contributo a sostegno di de Pascale, come nel 2020 per Bonaccini: non mi sottraggo neanche questa volta accettando responsabilmente di mettere a disposizione la mia lunga esperienza di amministratrice, per dare voce alle istanze dell’intero territorio provinciale, per il bene comune. Credo che la lista civica di de Pascale sia la più idonea a rappresentare i valori di dedizione alla gestione cosa pubblica e onestà".

Matteo Bondi