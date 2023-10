Due film al Verdi uno restaurato e una new entry

Doppio appuntamento con il grande cinema nella storica sala del Cinema Teatro Verdi di Forlimpopoli. Si comincia questa sera con la rassegna ‘Il cinema ritrovato. Grandi classici in prima visione’ che propone alle 21 la pellicola di Wim Wenders ‘Il cielo sopra Berlino’ del 1987. Con Il cielo sopra Berlino che è anche una riflessione sul tempo e sulla storia (quella delle guerre e degli assassini) Wenders ha tentato di recuperare la memoria storica e visiva di Berlino e della sua gente. Non è soltanto un documentario oggettivo su una grande e difficile città, unica al mondo per le note ragioni storico-politiche. È una sorta di poema unanimista composto di frammenti di storie individuali, un repertorio di casi umani di cui nella colonna sonora ascoltiamo gli echi, condannati all’incompiutezza. Questa sera verrà proposta la versione doppiata, mentre giovedì quella in lingua originale con sottotitoli.

Il secondo appuntamento, domani alle 21, è con l’anteprima a livello provinciale, dell’ultimo film del regista Vittorio Moroni, presentato al Festival di Venezia, dal titolo ‘L’invenzione della neve’. Carmen ama troppo intensamente, troppo a modo suo e il mondo non glielo perdona. Lei e Massimo si sono lasciati, ma Carmen continua ad amarlo e a pensarlo come l’uomo della sua vita. Adora Giada, la figlia che hanno avuto insieme e che adesso ha 5 anni. La bambina è stata affidata al padre, alla madre il permesso di vederla una volta ogni quindici giorni. Carmen non ci sta. Se il mondo la vuole distruggere, lei trasformerà il mondo. Alla proiezione sarà presente anche il regista del film. L’ingresso è a pagamento perentrambe le proiezioni.

Matteo Bondi