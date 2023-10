Due giorni pieni di eventi: "Nuova area commerciale, clienti da tutta la Romagna"

È un’inaugurazione in grande – almeno proporzionale alla superficie del nuovo distretto commerciale – quella prevista in occasione del weekend di lancio di Formì, che vedrà la presenza di ospiti come l’iconica Cristina D’Avena, gli youtuber Dinsieme, i cantanti Cricca e Aaron, il trasformista Andrea Prada e la campionessa di atletica Gaia Sabbatini. Il tutto avverrà nelle giornate di sabato e domenica su tre palchi – blu, giallo e arancio – dislocati all’interno dell’area.

"La campagna di lancio di Formì ha raggiunto tutta la Romagna e stiamo registrando davvero tanto interesse: attendiamo l’arrivo di clienti da tutto il bacino commerciale interessato dal distretto, che va da Faenza a Savignano, passando per Ravenna e Cesena", dice il responsabile relazioni esterne, Gianpaolo Alfano.

Ma ecco, nello specifico, come si svolgeranno le due giornate. Il taglio del nastro ufficiale è previsto sabato alle 15. Intervengono il vicesindaco Daniele Mezzacapo, i referenti di Formì e l’atleta olimpica Gaia Sabbatini. Conduce il poliedrico comico e artista Andrea Prada. L’area è quella adiacente a Scarpamondo, dove subito dopo saliranno sul palco blu i Dinsieme, alias Erick Parisi e Dominick Alaimo, la coppia di animatori divenuta celeberrima grazie ai video su YouTube, dove è seguita da milioni di piccoli fan. Alle 16 si tiene l’inaugurazione del murale firmato dall’artista internazionale Chiara Zarmati, alla presenza dell’assessora comunale Paola Casara. Alle 17 la musica si sposta sul palco arancio, nelle vicinanze del McDonald’s. Questa volta i protagonisti sono due cantanti molto apprezzati dai teenager, entrambi usciti dalla scuderia del talent show ‘Amici’: Giovanni Cricca e Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari, tra i protagonisti di questa edizione del programma.

Alle 19 sul palco giallo, di fronte a Bep’s e all’autolavaggio Vecchietti, lo show della regina delle sigle televisive dei cartoni animati Cristina D’Avena. Vera e propria icona degli anni Ottanta, la cantante ha festeggiato da poco i 40 anni di carriera con un album di duetti che celebra i suoi più grandi successi. Al termine delle esibizioni c’è la possibilità di incontrare e salutare gli artisti. In tutta l’area del distretto i più piccoli troveranno animazioni dedicate a loro con clown, prestigiatori e giocolieri.

Il programma di domenica 29 ottobre si aprirà con la partenza della StraWoman, la corsa-camminata non competitiva riservata alle donne. L’ospite d’onore dell’evento è la mezzofondista olimpica Gaia Sabbatini, campionessa europea under 23 dei 1500 metri a Tallinn 2021. L’iniziativa ha uno scopo benefico: parte del ricavato sarà destinato all’Istituto Oncologico Romagnolo (per iscriversi e versare la quota di partecipazione è possibile visitare il sito www.strawoman.it o presentarsi sul posto prima dell’avvio). Il fischio d’inizio è alle 9.30 subito dopo i saluti dei rappresentanti di Formì e delle assessore comunali Paola Casara e Andrea Cintorino. Alle 12.30 sarà il momento delle premiazioni con gli organizzatori e il direttore generale dello Ior, Fabrizio Miserocchi.