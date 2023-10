Due giovani al timone. Rinasce in via dei Mille un punto di riferimento: "Ciacarò, sfida vinta"

Una vetrina chiusa ormai da qualche anno, in una via che è tutt’altro che votata al commercio o alla ristorazione. Ma questo poco importa a Kevin Romano e Leonardo Costanzi, che hanno deciso di alzare nuovamente la saracinesca dell’ex Osteria delle Ombre, in via dei Mille, e aprire un locale tutto loro: il Ciacarò. "Eravamo e siamo tutt’ora dell’idea che questo locale non poteva rimanere chiuso – dicono i due –, per tantissimi anni è stato un punto di riferimento per i forlivesi". E poco importa che la vetrina non sia in piazza Saffi o in via delle Torri. "È vero, non siamo in centro centro, ma questo non ci spaventa, anzi. Ci stimola ancora di più. E poi al giorno d’oggi con i social si riesce a raggiungere tutti". A capo di un gruppo giovane e dinamico, interamente under 25, Kevin e Leonardo, entrambi classe 1992, assieme al loro staff, sono pronti a una proposta interessante. "Puntiamo decisi su prodotti locali per proporre aperitivi, pranzi di lavoro e cene. Dalla nostra cucina escono taglieri misti, pinse e piatti da condivisione". Oltre a quelli, come li chiamano loro stessi nel menù, i piatti ‘tra una chiacchiera e l’altra’. E poi il dopocena: una buona scelta di cocktailerie e un’ottima carta dei gin, sia locali che provenienti da tutto il mondo: alcuni addirittura dal Giappone o dall’Islanda. "A questi, accompagniamo anche una carta dei rhum e degli amari, per allargare l’offerta per il dopocena a tutti i gusti".

I due non sono nuovi al mondo dell’enogastronomia. Romano ne gestiva una tutta sua, "È da quando avevo 16 anni che lavoro nel settore, – racconta Kevin – sono partito con le stagioni al mare, per poi lavorare in vari ristoranti e locali. Con Leonardo ci siamo conosciuti perché era mio cliente, poi insieme abbiamo deciso di intraprendere questa avventura". Costanzi ha un curriculum simile: "Qualche immancabile anno di gavetta dopo scuola – dice Leo, com’è soprannominato da tutti –, e da 9 anni gestisco il Flora, in viale Corridoni". L’estate per loro, che hanno aperto a fine maggio scorso, è stata il primo banco di prova. "E le aspettative sono state già superate – continuano –, tanto che chi è venuto a mangiare e a bere in questi primi mesi è rimasto piacevolmente sorpreso dalla qualità, come confermano le tantissime recensioni a cinque stelle già arrivate. Ma il locale punta al boom fra l’autunno e l’inverno". Dove è già in fase di definizione un calendario ricco di eventi. "Vogliamo organizzare tante giornate, dalle degustazioni agli incontri con i vignaioli. Sempre con qualche piatto da abbinare ai calici. Utilizzeremo i social come vetrina digitale".

E guai a definire il Ciacarò un locale per giovani. "Non vogliamo darci un target di riferimento. Vorremmo diventare un locale per buongustai e amanti del vino. Abbiamo una selezione di oltre 150 etichette, da accompagnare a prodotti gastronomici ricercati, sia italiani che esteri". Insomma, non c’è un’età, le porte sono aperte a tutti. "Che poi è quello che ereditiamo dall’Osteria delle Ombre – proseguono –: un locale che aveva una storia importante a cui si associa la nostra. In città siamo conosciuti, e crediamo molto in questo progetto". Con 48 posti a sedere tra sala interna e dehor, il Ciacarò è aperto dalle 11 alle 15 per i pranzi, poi dalle 17 si riparte con gli aperitivi e le cene, per concludere con i dopocena. E la cucina è curata da Annalisa Melandri, anche lei giovanissima, che si divide tra il Flora e Ciacarò. "Crediamo molto in lei e nella sua cucina. E invitiamo tutti a provarla – concludono Romano e Costanzi –. Nessuno rimarrà deluso".

Enrico Magnani