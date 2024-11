Due incontri su sport e cibo

Sono aperte le iscrizioni agli incontri ‘MuoviAMOci’ , promossi dall’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica di Forlì. Un’occasione per conoscere e approfondire insieme alcuni consigli per mantenersi in salute e prevenire l’insorgenza di malattie croniche come obesità, diabete e ipertensione. Due gli eventi gratuiti che si terranno a Santa Sofia l’11 e 13 novembre (dalle 14 alle 16) al centro culturale Pertini in piazza E. Corzani. Il primo incontro sarà dedicato alla scoperta e alla sperimentazione delle opportunità offerte dal territorio, per praticare attività fisica e mantenersi in salute in modo economico e divertente. Sarà condotto da un istruttore laureato in Scienze Motorie. È consigliato un abbigliamento comodo. Il secondo si propone di imparare insieme a fare scelte consapevoli per un’alimentazione sana e sostenibile, cercando di orientarsi tra le tante informazioni che circolano sull’alimentazione. È possibile mangiare in modo sano, sostenibile e nel rispetto delle tradizioni e dei gusti personali? Ne parleranno un dietista e il personale sanitario del Dipartimento di Sanità Pubblica. Info e iscrizioni: promosalute.fo@auslromagna.it; 331.1371209, o scansionare il QRcode nella locandina.

o.b.