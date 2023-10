Due manovali edili con esperienza

Azienda Top Rent Srl di Ravenna cerca, per la zona di Mercato Saraceno, 2 manovali edili con esperienza di almeno 2 anni nella mansione. Preferibile possesso di patentini per i lavori in quota e possesso di auto propria. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Si offre contratto a tempo determinato, con orario a tempo pieno: dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17.