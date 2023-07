Due mesi dopo Ferite ancora aperte "Al posto della vigna ora c’è un cratere"

di Giancarlo Aulizio

"Siamo molto preoccupati, anzi disperati, soprattutto perché non sappiamo nulla e ci muoviamo per sentito dire cercando di fare del nostro meglio". Così dicono i gestori dell’azienda agricola Lu.Va., così chiamata per creare un gioco di parole con il frutto della vite e le iniziali dei nomi dei fondatori – era il 2000 – Luciano Leoni e Valerio Ciani. L’azienda, a Modigliana, comprende i vigneti del podere Cucculia in via dei Frati e del podere Ceretola in via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’immagine sul sito dell’azienda (https:www.luvass.it) dei due produttori su una botte e ai loro piedi una volpe, riporta alla favola di Esopo ‘La volpe e l’uva’, che insegna a non disprezzare qualcosa solo perché non si ha la capacità per averla. Invece i due imprenditori avrebbero la volontà di superare le difficoltà ma hanno impedimenti oggettivi nella mancanza di informazioni e interlocutori. Cos’è cambiato da maggio, mese del disastro alluvionale? "Il podere Cucculia è franato del 5% il 3 maggio con la prima ondata di maltempo – spiega Leoni, che ha un passato da tecnico commerciale –, dopo la seconda del 16-17 maggio siamo al 75%. La vigna, che produce finora 10mila bottiglie l’anno, è precipitata per 5 metri di larghezza, 7 di profondità e una lunghezza di 150 metri. Questa frattura è un vero e proprio cratere, oppure può essere considerata un canyon: non è riparabile".

Lu.Va. produce 15 mila bottiglie all’anno su quattro ettari di rosso: Sangiovese (Il Carbonaro, Cucco Nero e Cucco Rosso) e Cabernet Sauvignon (Il Macchiaiolo), mentre due ettari e mezzo sono dedicati al bianco con Trebbiano al 90% (Cenerentolà, Il Baratto, Squillo di Tromba) e per un 10% allo Chardonnay (Angiulì). Come si può notare, "i nomi dei vini sono ispirati a personaggi di Modigliana, con omaggi a don Giovanni Verità, Silvestro Lega, lo scambio di Maria Stella, la Roccaccia". Come si va avanti adesso? "Sarà necessaria una nuova forma del vigneto: file più corte, terrazzamento". L’entità dei danni: "Con 100mila euro se ne recupererà il 70-80%. A quel punto il danno per noi sarebbe di 70mila euro di mancata vendita all’anno. Ma non si sa per quanti anni".

Come tutta Modigliana, bisogna fare anche i conti con la viabilità: "Non ci si arriva dalla strada principale a causa di una frana che ne ha fatto crollare una parte, sotto il gruppo di case detto ‘Bellavista’". Le conseguenze sono pesanti: "Rischiamo di perdere la vivibilità del territorio – spiega Leoni –. Io, mia moglie, mia figlia Francesca e il suo compagno viviamo nella casa sopra la vigna precipitata. Se mia figlia decidesse di andare via, sopraffatta dalle difficoltà e dalla paura, a quel punto, con la vigna irrecuperabile, anche noi abbandoneremmo tutto. E non saremmo i soli perché nelle nostre condizioni, e anche peggiori, ci sono tantissimi altri agricoltori".

Di cosa c’è bisogno? "Nella perizia che abbiamo commissionato al geologo c’è scritto che occorrono drenaggi importanti per convogliare le acque. Ma non si sa dove indirizzarli. Ecco cosa vogliamo: sapere cosa possiamo e dobbiamo fare. La responsabile dell’ufficio tecnico Valeria Liverani e un geologo vennero a vedere il danno che ha interessato anche l’accesso all’abitazione di un vicino. Ma da allora non abbiamo saputo nulla. Stiamo preparando un piano di intervento per procedere entro ottobre, che è considerato il momento migliore, però servono autorizzazioni".

Di strada ne avevano fatta tanta: "All’inizio eravamo vignaioli autodidatti, non avevamo un enologo". Una storia che non vorrebbero interrompere a causa dell’alluvione.