Due nuove pensiline a sostituire quelle in cemento

Oggi alle 20,30 nella sala del consiglio comunale di Civitella sarà presentato il nuovo progetto di riqualificazione delle pensiline - fermata autobus di Civitella. Un intervento di rigenerazione urbana finanziato dalla Regione Emilia - Romagna del valore di 690.125 euro (a fronte del progetto complessivo di 915.000 euro) per recuperare aree del centro storico in stato di abbandono e ricostruire ex novo le due pensiline di viale Andrea Costa, che coincide in quel tratto con la provinciale del Bidente. Costruite negli anni Sessanta in cemento armato, oggi risultano molto impattanti e decisamente non consone ad un ingresso al paese, perciò saranno abbattute e ricostruite in corten.