Due nuovi arrivi al Saffi. Intense storie al femminile

In sala arriva Tatami - Una donna in lotta per la libertà. Il film diretto da Guy Nattiv e Zar Amir Ebrahimi, racconta la storia di Leila (Arienne Mandi), una judoka iraniana, che prende parte al Campionato mondiale di judo insieme alla sua allenatrice Maryam (Zar Amir Ebrahimi). Leila è intenzionata ad aggiudicarsi la prima medaglia d’oro dell’Iran in questo sport, ma a metà dell’incontro, le due donne ricevono un ordine da parte della Repubblica Islamica, un vero e proprio ultimatum: o perdere o fingere un infortunio. È così che Leila si ritrova costretta a compiere una scelta ardua: finge di essersi ferita, dopo che Maryam la implora di conformarsi al regime iraniano, o sfidarli entrambi e continuare a gareggiare per il primo posto.

E’ un nuovo arrivo anche Il teorema di Margherita. Il film diretto da Anna Novion, vede protagonista la giovane Marguerite (Ella Rumpf), studentessa di matematica nella migliore università francese: l’École Normale Supérieure di Parigi. È un vero talento ed è anche l’unica ragazza della sua classe, infatti il settore è ancora oggi poco frequentato dalle donne: una situazione che la spinge ancora di più a dare il meglio di se stessa. Marguerite ha dedicato tutta la sua carriera universitaria allo studio e in particolare alla sua tesi incentrata sullo sviluppo di un nuovo teorema. La giovane è prossima alla laurea e dovrà esporre i suoi studi di fronte uno stuolo di ricercatori. Alla vigilia della sua laurea, la ragazza si accorge di un errore nella tesi e ne rimane così sconvolta che la sua mente si annebbia completamente. Ogni certezza avuta fino ad allora cade miseramente e Marguerite decide istintivamente di mollare tutto e di rimandare la laurea. A questo punto, quindi, dovrà ricominciare tutto da capo, ripensando ogni punto della sua vita. Il professore che l’ha seguita con dedizione sin dall’inizio dei suoi studi le impone di collaborare con Lucas (Julien Frison), un altro studente. Marguerite, però, si lega tantissimo con Noa (Sonia Bonny), con cui stringe per la prima volta nella sua vita una vera amicizia. Dopo un’esistenza dedicata solamente allo studio, la ragazza si aprirà alla vita sociale, imparando a destreggiarsi tra le relazioni e le amicizie in un mondo del tutto nuovo per lei. Le nuove sfide che le si presenteranno davanti non avranno a che fare solo con la matematica, come l’irrisolvibile teorema di Goldbach, ma anche con qualcosa di nuovo come l’amore. La protagonista Ella Rumpf si è aggiudicata il César Award 2024 come Miglior rivelazione femminile.