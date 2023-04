Due operai nei settori tintoria e rifinizione

Azienda tessile del territorio forlivese cerca due operaiie addettie al proprio reparto di tintoria e rifinizione. Le risorse professionali in questione opereranno su macchinari appositi in grado di tingere, accoppiare e rifinire il tessuto. E’ richiesto il possesso della licenza media inferiore. Si offre un contratto a tempo indeterminato con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30.

Per candidarsi a questi due posti di lavoro, come agli altri riportati, occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’app Lavoro per Te. Inoltre per spedire le candidature occorre cliccare sul pulsante ‘invia candidatura’ entro il 2 maggio e seguire le istruzioni riportate.