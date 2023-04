Due operai per preparazione di mangime per animali

L’azienda Neofarma srl, che si occupa di produzione di mangimi per alimentazione di animali da allevamento, ricerca due operai nel settore alimentare. L’azienda, con sede a Longiano, ricerca due persone (preferibilmente con esperienza) addette alla produzione e al confezionamento di premiscele

per mangimi, (miscelazione di vitamine-oligo-elementi e additivi), destinate all’industria mangimistica per

alimentazione degli animali da allevamento.

Si richiede ppreferibilmente che i candidati siano in

in possesso di diploma e del patentino per la guida dei carrelli elevatori. É indispensabile il possesso dell’auto.

Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi. Neofarma offre un contratto a tempo indeterminato con orario a tempo pieno: da lunedì a venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. L’offerta è valida fino al 06052023.

Per candidarsi: dopo essersi registrati al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o avere scaricato l’App Lavoro per Te, cliccare sul pulsante ’Invia candidatura’ e seguire le istruzioni.