Due passi nella storia. Atrium riscopre la città

Una passeggiata in città che diventa un gioco interattivo. È questa la proposta di Next Routes, progetto europeo che porta a Forlì un modo innovativo per conoscere e valorizzare il patrimonio architettonico del Novecento.

Attraverso un gioco digitale al quale si può accedere dallo smartphone con un paio di clic, gli edifici costruiti durante il regime fascista si trasformano in tappe di un percorso urbano fatto di quiz, sfide e contenuti multimediali che intrecciano divertimento e memoria storica. La sperimentazione coinvolge la rotta culturale europea Atrium (Architecture of Totalitarian Regimes of the 20th century In Europe’s Urban Memory) che da anni lavora per raccontare le architetture europee che definisce "dissonanti": quelle nate durante i regimi totalitari, con le quali si deve imparare a convivere nel presente senza perdere la memoria del passato. Con il progetto di Next Routes, questi luoghi non restano solo sfondo delle passeggiate quotidiane, ma diventano protagonisti di un itinerario capace di stimolare curiosità e consapevolezza. Il progetto, coordinato dalla Rotta dei Fenici e finanziato dal programma Erasmus+, è stato sviluppato con il contributo scientifico dell’Università di Breda e della società olandese Mobile Idea, leader nel settore della ‘gamificazione’. Oltre ad Atrium, hanno preso parte altre Rotte Culturali Europee, come quella di Mozart, del Patrimonio Ebraico, dell’Albero dell’Ulivo e dell’Età del Ferro sul Danubio.

L’ex Asilo Santarelli ha ospitato la presentazione pubblica dei risultati del progetto (il gioco è ancora in via di sperimentazione prima del lancio ufficiale, che dovrebbe avvenire a breve, dopo gli ultimi ritocchi), preceduta da una ‘prova sul campo’: un gruppo di ragazzi, accompagnati dai responsabili locali del progetto, ha percorso il tratto che dalla stazione porta fino in piazza Saffi, fermandosi a rispondere alle domande e scoprendo, un passo alla volta, lati sconosciuti della loro città. "Il gioco – spiega Patrizia Battilani, docente di Alma Mater e collaboratrice dell’associazione Atrium – è diviso in quattro tappe concentrate soprattutto su viale della Libertà, ma non solo: ci sono le case Incis, l’ex Gil, il Collegio Aeronautico e piazza Saffi. Ai partecipanti è chiesto di immedesimarsi nei panni di diversi personaggi del passato, mettersi nei loro panni e rispondere ad alcune domande attraverso quella che fu la loro esperienza di Forlì". I personaggi che accompagneranno la visita a Forlì sono la giovane studentessa Maria, l’operaia Carla, il militare Cesare e il partigiano Luca.

Le domande a cui si deve rispondere, selezionandole da una lista di ‘missioni’, sono diverse. ‘Sei Luca e non ti piace passare davanti alle case Incis. Perché?’. No, non perché ci abita una ragazza che si è negata, né il professore di matematica che ti dava brutti voti: la risposta giusta è che lì vive un ispettore della polizia politica che ti sospetta legato a gruppi antifascisti. Ancora qualche esempio: quale giuramento deve prestare Maria per poter partecipare alle attività della ‘Casa del balilla’? Cosa ha pensato Cesare all’inaugurazione del collegio aeronautico? Parteciperà Carla allo sciopero per salvare 10 giovani renitenti alla leva dalla fucilazione? Il gioco, per alcune missioni, chiede anche maggiore interattività, come scattare foto o attivare la geolocalizzazione, ma in molte fasi potrebbe anche essere svolto dal divano di casa, viaggiando solo con la mente. Oppure, volendo, si possono scegliere altre località della rotta Atrium, infatti nella lista ci sono anche Forlimpopoli e Bertinoro: qui Carla, Cesare, Luca e Maria andranno alla scoperta della piazza e delle terme. Un nuovo modo per vivere la memoria.

s. n.