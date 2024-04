Due poeti al centro L’Ortica

Per la rassegna ‘I Provinciali: vetrina di autori e libri’, organizzata dal Centro Culturale L’Ortica col patrocinio della Provincia, Giorgio Casadei Turroni presente oggi alle 16 ‘Due poeti, due poetiche’, nella sala ex Consiglio della Provincia (piazza Morgagni). I poeti Laura Pezzi e Daniele Baldinotti converseranno su ragioni e modi della loro poesia, arricchendo l’esposizione con la lettura di componimenti. Laura Pezzi è nata a Forlì, dove risiede. Biologa di professione,memore della sua formazione classica ha iniziato a scrivere poesie e si è distinta in vari concorsi letterari. Daniele Baldinotti, nato a Forlì nel 1970, ha pubblicato testi su diverse riviste letterarie, è stato finalista al Premio Pessoa-Cimatti 2001 e fa parte del Gruppo TeatrOrtica ‘Gli Slan di Sandra’. Giorgio Casadei Turroni, presidente del Centro Culturale L’Ortica, è tra i fondatori dell’omonima rivista, e stato direttore di Radio Flash e ha scritto testi di commedie.