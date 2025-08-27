Due pozzi per il Togo: "Il nostro viaggio solidale alla scoperta dell’Africa"

Sulla cartina geografica il Togo è una lingua di terra che appare sottilissima, se messa a confronto con le sconfinate proporzioni africane. Confina a ovest con il Ghana, a est con il Benin e a nord con il Burkina Faso, mentre a sud, si affaccia sul Golfo di Guinea. Lì non ci sono turisti, o quasi, perciò quando il fotoreporter forlivese Cristiano Frasca e la moglie, la consulente ambientale Micaela Utili, sono scesi dall’aereo hanno subito sperimentato una sensazione straniante: sentirsi loro, quelli diversi. "Già questo– raccontano al termine del loro viaggio – merita tutta l’esperienza e ti insegna tanto".

Il loro viaggio, durato undici giorni nel cuore di agosto, però, non è stato una semplice vacanza: la coppia, infatti, ha volato fino al Togo per conoscere dal vivo le persone che, insieme agli amici della parrocchia di San Paolo, hanno contribuito ad aiutare, finanziando la costruzione di due pozzi utili all’approvvigionamento d’acqua.

"Tutto è cominciato due anni fa – raccontano Cristiano e Micaela – quando don Thomas Tsikpe, originario del Togo e vicario del nostro parroco don Carlo Guardigli, ha raggiunto i 25 anni di sacerdozio. Noi parrocchiani volevamo fargli un regalo speciale e lui non ha avuto dubbi: ci ha detto che da bambino ha sofferto tanto la sete, e la cosa più bella per lui sarebbe stata quella di realizzare un pozzo a servizio del suo villaggio".

Detto e fatto: fu subito organizzata una raccolta fondi che consentì la realizzazione della struttura, dotata di pompe e pannelli fotovoltaici. Anzi, "avanzò addirittura del denaro, perciò si pensò di organizzare una seconda raccolta per costruire un altro pozzo. In questo caso le donazioni furono inferiori in numero, ma molto più generose". Adesso anche il secondo pozzo è in funzione, nonostante manchino ancora gli ultimi accorgimenti.

"Don Thomas – proseguono Micaela e Cristiano – avrebbe avuto tanto piacere di ospitare noi parrocchiani in Togo, dove lui si reca ogni anno, e in effetti già da un po’ avevamo tentato di organizzare, senza farne mai nulla. Quest’anno abbiamo deciso di andare davvero". Visti, vaccini, prenotazioni, contatti con le ambasciate… Partire non è stato semplice, "ma mai come lo è per loro uscire – sottolineano –, infatti una delle cose che ci ha colpito di più è stato vedere le aspirazioni di tanti togolesi che devono scontrarsi con la realtà: un passaporto debole, poco accesso agli studi e una situazione politica complessa, infatti lì vige una dittatura camuffata da democrazia".

Nonostante ciò, per i coniugi forlivesi sono state tante le sorprese positive: "Il nostro ospite non ci ha mai fatti sentire soli, e ci ha portato a visitare luoghi a lui cari, facendoci conoscere tante realtà incredibili. L’accoglienza, in generale, è stata meravigliosa: abbiamo conosciuto persone amichevoli, aperte e gentilissime, che ci hanno riempito di regali, attenzioni e prelibatezze locali". Fino a farli immergere completamente nella cultura togolese, dalle processioni di Ferragosto ai balli improvvisati in strada.

Tra i momenti più emozionanti, senz’altro la visita ai pozzi: "Un conto è vedere le foto e i video che ci mostrava don Thomas, un altro è vedere con i propri occhi e percepire che quelle due costruzioni hanno letteralmente cambiato la vita a dei villaggi interi". Ma in questo "viaggio dell’amicizia", come lo definiscono Cristiano e Micaela, sono nati nuovi legami: "Abbiamo conosciuto Josephine, cognata di don Thomas, che ha perso il marito in gennaio e ora si trova nella difficoltà di crescere quattro figli in un Paese dove il sostegno pubblico allo studio non esiste. Così ora, insieme agli altri parrocchiani, abbiamo deciso di mobilitarci per aiutarla a sostenere le spese scolastiche". Non solo: "Ora il nostro sogno è ancora più ambizioso: vorremmo provare a istituire delle borse di studio per aiutare almeno alcuni ragazzi e ragazze a completare il loro percorso, cosa che là è ancora molto difficile da un punto di vista economico. Purtroppo non è possibile salvare il mondo, ma ogni piccolo gesto è importante: in fondo anche il mare è fatto di gocce".