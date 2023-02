Due regali speciali per il comitato genitori

La Giunta di Castrocaro Terme e Terra del Sole al gran completo ha partecipato ieri mattina alla consegna delle chiavi della nuova bacheca scolastica al Comitato Genitori. Un dono del governo cittadino, formalizzato all’ingresso del giardino dell’istituto comprensivo: alle ore 8, in anticipo rispetto al suono della prima campanella, e a dispetto della temperatura artica, colonnina di mercurio prossima allo zero, il sindaco Francesco Billi ha affidato il gradito ‘cadeau’ a Sara Piazza, presidente dell’associazione che riunisce le mamme e i papà degli studenti. Sodalizio che da oggi avrà una vetrina privilegiata dove potrà pubblicizzare in modo pratico iniziative e comunicazioni utili. Presenti alla breve cerimonia anche Fabio Vespignani, consigliere comunale con delega ai rapporti con il Comitato genitori, e Antonio Citro, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo della Valle del Montone.

Contestualmente l’associazione ha ricevuto un altro apprezzato attestato di solidarietà: Roberto Biondi, in rappresentanza della Banda del Fuoco, ha consegnato un assegno di 1000 euro. Si tratta di una parte di quanto raccolto dal gruppo terrasolano che, dalla sera della vigilia di Natale alla notte dell’Epifania, ha allietato in maniera conviviale e generosa le festività al riverbero della brace allestita in piazza d’Armi, nei pressi del bar 2 borghi. Una cifra superopre a pgmo aspettativa: "E’ stato un successo – spiega Biondi –. Abbiamo devoluto 4.800 euro alla comunità locale. Oltre ai 1000 euro per il Comitato Genitori, 1400 sono stati assegnati all’asilo f.lli Paganelli della cittadella e alla scuola materna Maria Bambina di Pieve Salutare, 500 euro andranno alla Caritas di Terra del Sole e altrettanti serviranno per riattivare il pullmino della scuola. L’auspicio è che l’iniziativa possa proseguire il prossimo anno".

Ovviamente soddisfatto il sindaco Billi, affiancato dal vicesindaco Silvia Zoli, e dagli assessori Catia Conficoni, Federica Pierotti e Massimo Paolini. "La nostra comunità scolastica può contare su un Comitato Genitori particolarmente attento e attivo: questa è una grande fortuna che facilita anche i rapporti fra le famiglie e le istituzioni – le parole del primo cittadino –. A nome della giunta e dell’amministrazione ringrazio i genitori che si stanno impegnando in questo senso, come dimostrato anche dal successo che ha riscosso l’evento natalizio ’Angeli in coro’ che ha visto tornare protagonisti i nostri alunni dopo gli anni di stop imposti dalla pandemia". Gratitudine anche verso i volontari medicei guidati dal presidente Ennio Montanari. "La donazione del contributo ha rappresentato un bel momento di collaborazione fra diverse anime paesane che si dedicano alla crescita della nostra collettività".

Francesca Miccoli