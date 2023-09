Due serate all’apertodedicate al teatro

Saranno due le serate all’insegna del teatro in calendario a Civitella e Cusercoli promosse da Ersa – Emilia Romagna scena aperta. Si parte venerdì alle 21 in piazza Matteotti a Civitella con il concerto spettacolo P.O.P. Piccola Orchestra Pasolini attraverso le colonne sonore tratte dai film del grande regista. A seguire sabato alle 18 al castello di Cusercoli lo spettacolo per spazi aperti a impatto zero ‘La lingua dei fiori’ che indaga la vita ribelle del mondo vegetale.