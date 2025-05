Due serate dedicate alla memoria del fotografo 26enne Nicolò Ulivi

Torna al quartiere Romiti l’attesissimo appuntamento con la ‘Bruschetta imperiale’, in calendario oggi dalle 19.30 presso la parrocchia Santa Maria del Voto: una tradizione che negli anni ha saputo conquistare sempre più partecipanti, diventando un simbolo di aggregazione, calore umano e spirito di quartiere. Un evento che coniuga la buona cucina con l’importanza del ritrovarsi, condividere e fare comunità. Protagonista della serata sarà, come sempre, la bruschetta, dalla classica alla gourmet. Sarà possibile gustarla sul posto o usufruire del servizio da asporto. Non mancheranno birra fresca, dolci artigianali e piatti preparati dai volontari della parrocchia e del quartiere. Ad accompagnare la degustazione la musica live degli ‘Etilisti noti’. Per i più piccoli, spazio al divertimento con i giochi di Nonno Banter. Info: 349.0813781 (Whatsapp).

Domani, sempre alla parrocchia dei Romiti, si replica con ‘Braci e abbracci’: una serata dedicata alla griglia. All’evento sarà allestita anche la mostra fotografica ‘Un click per Nick’ che raccoglie gli scatti di Nicolò Ulivi, fotoreporter 26enne dei Romiti scomparso un anno fa in seguito a un tragico incidente. I festeggiamenti non cancellano il dolore, anzi: sono dedicate al suo ricordo le due serate conviviali, alle quali sarà affiancato anche un momento di commemorazione religiosa: alle 18 di domani, infatti, si terrà una messa in suo ricordo nella chiesa di Santa Maria del Voto: un momento di raccoglimento, vicinanza e affetto verso la sua famiglia, per condividere il dolore e rinnovare l’affetto per Nicolò.