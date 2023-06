Due serate E arriva anche Uto Ughi

La solidarietà passa anche dalla musica con due eventi a favore delle persone in difficoltà. Il primo in ordine cronologico si tiene sabato l’associazione culturale Naima Foundation ha deciso di prendere parte a una raccolta fondi per aiutare le realtà più colpite dall’alluvione organizzando al Teatro Diego Fabbri un grande concerto che coinvolgesse tutte le band forlivesi più conosciute e rinomate. Durante la serata interverranno via video anche Paolo Fresu, Rossana Casale, Rita Marcotulli, Eugenio Finardi, Edoardo Bennato, Gegè Telesforo, Maurizio Solieri, Riky Portera, Bobby Solo, Pupi Avati e Renzo Arbore.

Il 14 giugno, alle 21, sempre al Diego Fabbri si terrà anche un altro concerto solidale. Protagonisti saranno due eccellenze della musica: il violinista Uto Ughi (foto) e il maestro Paolo Olmi che, assieme alla Young Musicians European Orchestra, eseguiranno musiche di Bach, Vivaldi e Saint-Saens. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto alla raccolta fondi del Comune. L’idea è nata proprio da Uto Ughi molto amato in Romagna, regione in cui il violinista ha suonato fin da quando era giovanissimo. Per questi giovani volontari che si sono spesi durante l’emergenza e per gli abitanti colpiti dalle inondazioni sono disponibili molti biglietti in omaggio, acquistati da imprese forlivesi. I biglietti, il cui prezzo varia da 15 a 30 euro, sono disponibili da sabato alla biglietteria del Diego Fabbri e sul sito www.vivaticket.com. Per i ragazzi con meno di 14 anni il biglietto sarà di 5 euro. Info: [email protected]