Due tecnici suono e luci per progetto scolastico

La Cooperativa Generazioni Soc Coop Onlus cerca 2 figure che dovranno gestire e seguire l’attivazione di video, musiche, luci, durante un’attività digitale che verrà offerta alle scuole, all’interno di un progetto che partirà il prossimo mese di marzo. Il lavoro si svolgerà all’interno di un padiglione della fiera di Cesena, opportunamente allestito, in cui i lavoratori dovranno seguire le indicazioni del coordinatore di regia da un punto di vista audio-visivo-multimediale dall’inizio alla fine delle attività con i gruppi scolastici. E’ necessaria dimestichezza e interesse per l’informatica, esperienza anche minima di configurazione, conoscenze informatiche anche a livello junior. Le figure verranno formate sui programmi e le attività specifiche da svolgere. Utile ma non indispensabile la conoscenza di programmi di montaggio audio-video-luci. Richiesta patente B e possesso di auto, conoscenza dell’inglese informatico, metodo, scrupolosità ed esecuzione puntuale delle indicazioni fornite dal coordinatore.