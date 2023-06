Due venditori per il reparto tecnologia

La Sea Ipermercati srl presso Spazio Conad Forlimpopoli cerca due ausiliariie di vendita da inserire nel reparto tecnologia, preferibilmente con esperienza. Sono richieste buone competenze tecnologiche (telefonia, computer, elettrodomestici, ecc.), il possesso di patente di guida di tipo B e preferibilmente del mezzo proprio e del diploma di scuola superiore. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione in caso di riscontro positivo, con orario part-time 24 ore settimanali su turni. Per candidarsi: occorre essersi registrati con Spid o Cie al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te entro il 16 giugno, cliccando sul pulsante "invia candidatura" e seguire le istruzioni riportate.