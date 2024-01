Duello in aula sulle foto dell’auto di Daniele. La collega del 118: "Delirava, avevo paura"

Il capitano Gino Lifrieri, nel giugno 2022, è uno dei detective che coordina le indagini. Comandante del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri di Meldola, a delitto appena rinvenuto, percepisce che è fondamentale mappare i passaggi delle auto sulla Bidentina per cercare di capire chi abbia ammazzato Franco Severi. E questo fa Lifrieri.

Traccia i passaggi delle macchine sulla Bidentina, strada provinciale che poi dèvia nel rostro roccioso dell’appartata fattoria di Franco. Lifrieri va a caccia della Panda di Daniele Severi, fratello della vittima: su Daniele precipitano infatti subito i primi sospetti. Lifrieri ieri in aula, stimolato dalle domande della pm Federica Messina, racconta allora gli spostamenti della macchina di Daniele. E lo fa mostrando gli orari delle immagini estrapolate dalle camere di videosorveglianza disseminate sulle strade. Franco, dice l’accusa, è stato assassinato il 21 giugno. Quel giorno l’auto di Daniele compare alle 9.21 in via Decio Raggi e alle 9.23 a Carpena (unica immagine in cui si vede la targa), alle 10 a Civitella. Il ritorno della Panda è delle 10.55. In quell’arco di tempo Daniele avrebbe ammazzato, tagliandogli la testa, il fratello Franco?

Certo che no, perché Franco viene ritratto vivo, alle 16 del 21 giugno, dalle immagini di videosorveglianza al distributore di Civitella. Dunque le foto (quelle citate e tutte le altre elencate da Lifrieri) nell’ottica accusatoria servono, evidentemente, ad asserire che comunque Daniele quella strada la fa di continuo, e l’avrebbe fatta pure la sera del 21 giugno, per assassinare il fratello Franco. Maria Antonietta Corsetti, l’avvocata di Daniele, scatta sulla sedia: "Dove sono le verbalizzazioni di questi fermi-immagine? È stata certificata la funzionalità di queste telecamere?". Massimiliano Pompignoli, l’altro legale dell’imputato, è chirurgico. E chiede a Lifrieri: "Voi avete interrogato Daniele il 25 giugno, facendogli vedere una foto e dicendogli che in quella immagine c’era la sua Panda, che si trovava vicino al luogo del delitto, la sera del 21 giugno… Ma questa foto non risulta… Dov’è questa foto?". Lifrieri si blocca. E replica, lapidario: "Questo particolare non lo ricordo". Riecco le solite nubi che s’attorcigliano proprio quando sembra che sul labirinto luttuoso della dinastia Severi s’affacci una pezza di luce. Daniele è sempre più inquieto. Animatamente, chiede alla presidente della Corte d’Assise, Monica Galassi, di parlare: "I carabinieri – dice concitato – non volevano prendere le mie denunce… In caserma mi sentivo minacciato…".

Daniele si agita ancora quando a testimoniare è Maria Alessandra Caso, medico dei dipendenti dell’Ausl: "Daniele mi aveva confidato di sentirsi perseguitato dai fratelli, che definiva ’membri di criminalità organizzata’...". La dottoressa Caso prescrive così una visita psichiatrica a Daniele. Esito negativo: Daniele può continuare a lavorare. Questo però preoccupa la sua collega, l’infermiera del 118 Raffaella Visani, che ha lavorato con l’imputato per quasi 30 anni: "Daniele – ha detto mossa dalle domande dell’avvocato di parte civile, Max Starni –, che era sempre stato professionale, negli ultimi tempi delirava... Non volevo più fare turni con lui... Guidava l’ambulanza e temevo per la mia incolumità... Neanche gli altri volevano lavorare con lui... Diceva, riferito non so a chi: ’A certa gente bisognerebbe tagliargli la testa e darla da mangiare ai porci’...".

Maurizio Burnacci