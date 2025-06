Duemila 5x1000 contro il diabete

Sono state 1.774 le persone che nel 2024 hanno scelto di destinare il loro cinque per mille a Diabete Romagna, trasformando una firma in aiuto concreto per migliaia di adulti e bambini affetti da diabete. L’associazione ha raccolto 47.022 euro: questi fondi essenziali hanno supportato alcuni progetti che migliorano la qualità della vita dei pazienti, integrando l’offerta del Servizio sanitario. Il diabete è una sfida quotidiana che coinvolge la persona ma anche l’intera famiglia. Non esiste guarigione e se non gestito correttamente, può portare a gravi complicanze.

Grazie al contributo del cinque per mille, Diabete Romagna offre gratuitamente servizi specialistici: tra cui l’attività dei dietisti per seguire una corretta alimentazione, degli psicologi per imparare a gestire le emozioni causate dalla malattia, dei podologi che aiutano a prevenire le complicanze agli arti inferiori e, infine, acquista strumentazioni per il controllo dei disturbi alla vista. L’associazione aiuta i più piccoli a diventare autonomi nella gestione dei presidi organizzando campi scuola specifici per bambini con diabete. Da quattro anni, Diabete Romagna porta a domicilio il medico diabetologo per i malati non autosufficienti. Un progetto, primo e unico in Italia, conta oggi tre professionisti nel territorio romagnolo e punta a raggiungere i mille pazienti. Per info: www.diabeteromagna.it.