Duo d’eccezione alla Rimbomba

Claudia Macori e Antonio Bianchi saliranno sul palco del circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro stasera per un concerto tutto rock e blues. Claudia Macori si muove tra canzone d’autore, musica sperimentale, folk, rock, blues e improvvisazione. Nel 2009 Morgan, dopo averla scelta per X Factor, la invita come supporter nel suo tour. Partecipa al The 9th Annual Jeff Buckley Tribute a Chicago, poi si esibisce a Toronto e all’Hard Rock Cafè di Parigi.

Alla Rimbomba l’accompagnerà il batterista Antonio Bianchi, professore d’orchestra che suona le percussioni classiche in vari ambiti (dall’orchestra Internazionale d’Italia alla Cherubini di Muti). Ultimamente è stato il batterista di Vinicio Capossela. Si potrà cenare alle ore 20. Il concerto avrà inizio alle ore 21,45. E’ obbligatoria la prenotazione per la cena. E’ consigliata la prenotazione per il solo concerto (tel. e whatsapp 333. 1296915).