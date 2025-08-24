Duomo, è l’ora dei lavori. Sicurezza sismica, al via a settembre il cantiere

Forlì, 24 agosto 2025 – Stanno per prendere il via i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza del duomo di Forlì. Si tratta di uno dei pochi edifici religiosi nel nostro territorio ad avere ottenuto fondi del Pnrr destinati a ‘interventi per la sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili’ (gli altri sono il santuario mariano di Fornò e la chiesa di Sant’Andrea in Badia a Dovadola).

Il cantiere è già stato assegnato e aprirà a inizio settembre, per proseguire poi al massimo fino a giugno, quando scade il termine ultimo legato al Pnrr. Ottimisticamente, però, le operazioni potrebbero terminare pure prima della deadline. Durante i lavori, che riguarderanno essenzialmente le coperture, saranno montati dei ponteggi esterni che, però, non impediranno la fruizione della cattedrale.

Il ministero ha messo a disposizione 550mila euro per il consolidamento di chiesa e campanile, mentre il costo complessivo dei lavori supererà il milione, “ma la cifra non tiene conto delle diverse scontistiche e include anche progettazioni e imposte – sottolinea Claudio Giannelli, direttore diocesano dell’Ufficio per i Beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto –, perciò di fatto i lavori in senso stretto avranno un costo decisamente inferiore”.

Entrando nel dettaglio, “quello che sta per interessare il duomo è un primo stralcio, al quale seguiranno altri lotti – spiega Giannelli –. In questa fase, infatti, si procederà prima di tutto con interventi strutturali e antisismici che riguarderanno sia il corpo esterno dell’edificio che il suo campanile”. In un secondo momento, non finanziato dal Pnrr, invece, “si proseguirà con un restauro sulle colonne interne che stanno subendo cedimenti, i soffitti, la volta della navata e alcune cappelle laterali, tra cui quella della Madonna del Fuoco”. Qui, infatti, urge un intervento in particolare sui marmi di rivestimento, che si stanno gradualmente staccando dalle pareti.

In ultimo, quindi più avanti, si penserà all’impiantistica, con adeguamento dell’illuminazione e del sistema audio. Al momento il focus è invece sui rinforzi strutturali che consentiranno alla Cattedrale di Santa Croce di resistere a eventuali terremoti, ma soprattutto all’inesorabile incedere del tempo.

Tra le operazioni una particolarmente significativa riguarderà il campanile: “La cuspide – illustra Giannelli – presenta un involucro in cemento che tende a sgretolarsi e che quindi ha bisogno di essere consolidato”. Un intervento che ne consentirà anche un altro, apparentemente meno urgente, ma dalla forte carica simbolica: “Ormai una decina d’anni fa – rammenta – un violento fortunale minò la stabilità della croce che si trovava in cima al campanile e quindi fu necessario rimuoverla. A lavori ultimati, finalmente, potrà tornare al suo posto”.