Durazzanino sott’acqua "L’amore e l’aiuto ricevuti hanno sovrastato il dramma"

La catastrofe che ha inondato completamente la Romagna non ha risparmiato nemmeno le più piccole frazioni. A Durazzanino, una località in provincia di Forlì che conta circa 150 abitanti, abitano i signori Efrem e Bruna Folli. La loro storia ha inizio lo scorso 17 maggio, quando il Cer ha esondato e nella loro casa sono pian piano arrivati 90 centimetri di acqua. Ma la loro vicenda, nonostante il dramma, ha un filo conduttore positivo: quello della solidarietà. Alle tre di notte un gommone della Protezione civile, con uomini provenienti da Firenze, è arrivato per caricare moglie e marito insieme alla famiglia della figlia, che abita sopra di loro, e portarli per qualche ora al Ginnasio sportivo in viale della Stazione. I padroni di casa non hanno quindi fatto in tempo a rendersi davvero conto dei danni che la fiumana aveva provocato. Dopo la breve sosta in uno dei punti di accoglienza della città, hanno trovato dimora da dei perfetti sconosciuti.

Infatti, una famiglia di Coriano si è offerta di ospitarli nel loro appartamento fino a quando non avessero trovato una sistemazione migliore o non fossero riusciti a tornare a casa, dicendo loro che erano a disposizione non solo per offrirgli un letto ma per qualsiasi richiesta. "Per noi è stato davvero un gesto enorme, ci hanno ospitato in sei nel loro appartamento, con anche le loro gatte e le tartarughe. Non finiremo mai di ringraziarli – queste le parole cariche di commozione dei due coniugi – in particolare vogliamo ringraziare Andrea Ceroni, il padrone di casa, che per tre lunghi giorni ci ha accolto e ospitato, facendoci sentire a nostro agio, a tal punto da lasciarci la casa mentre andava ad aiutare la madre alluvionata a Faenza".

Dopo questa breve sosta nel quartiere di Coriano, quando sono tornate percorribili le strade per Ravenna, Efrem e Bruna si sono trasferiti dal fratello di lei, in un appartamento a Ravenna, dove sono rimasti per circa 18 giorni, fin quando la loro casa non è stata resa di nuovo abitabile. Ma nel frattempo la solidarietà attorno alla famiglia non si è fermata: durante la loro permanenza a Ravenna, amici e parenti, in totale 20 persone, si sono recati a casa loro per cercare di sistemare e ripulire tutto, portando anche a casa i panni da lavare. Qualcosa fortunatamente si è salvata, come la cucina, che è stata smontata subito e ora non riporta nemmeno un segno dei danni. Ma altri mobili sono andati perduti, inzuppati di fango e acqua.

Al loro ritorno a casa, circa nove giorni fa, Bruna ed Efrem hanno trovato una sorpresa ad aspettarli: da Torino avevano spedito dei mobili completamente nuovi, da sostituire a quelli daneggiati o irrecuperabili. "Non sappiamo chi sia stato ad avvisare di questo nostro bisogno, forse gli uomini della Protezione civile che ci hanno salvati – racconta Bruna –. Noi siamo stati fortunati, abbiamo avuto moltissimo amore intorno, tanti ci hanno aiutato e questo ha prevalso su tutto. Anche se ancora il ricordo di quella notte continua a tormentarmi. Ma spero di scacciarlo via al più presto".

Martina Rossi