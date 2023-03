È all’orizzonte la sfida interna per il Zattini bis

Segue dalla Prima

Marco

Bilancioni

Riassunto delle puntate precedenti: da una parte Zattini lancia segnali di civismo sempre più forti. Ha annunciato di avere un dialogo col Terzo Polo (anche se questo, apertamente, si sottrae) e, in caso di rielezione, di voler omaggiare un suo predecessore come Franco Rusticali. La lista civica Forlì Cambia viene data come attivissima, dietro le quinte, in vista del 2024. La consigliera comunale Sara Samorì lascia il Pd passando al gruppo misto professandosi civica e mazziniana. L’ex deputato e segretario Pd Marco Di Maio ricorda che lui con Zattini ci ha sempre parlato. Attenzione: non è affatto detto che la Samorì e Di Maio finiscano per appoggiare il centrodestra, ma possiamo prenderli come indizi di mondi che, da sinistra, guardano sempre più al centro. Dove Zattini, ex democristiano senza tessere di partito, si sente forte. E, per stare all’attualità, la nomina di Rosaria Tassinari rafforza questo schema.

Tuttavia questa è solo metà della coalizione, anzi con i numeri delle elezioni politiche molto meno. Gli altri partner di Zattini – che pure appoggiano il suo bis – non guardano al centro. La Lega è stata il perno, strategico e numerico, della sua vittoria nel 2019. Fratelli d’Italia è il primo partito in Italia e in moltissimi comuni anche a livello locale. Entrambi, in tempi e modi diversi, hanno scommesso sulla possibilità di dare la propria impronta alla giunta. Ora tuttti tendono ad andare d’accordo, ma c’è da scommettere che quando la campagna entrerà nel vivo le sfumature emergeranno.

Viene da chiedersi cosa succederebbe in caso di Zattini bis. Quando si contano i voti, nessuno rinuncia facilmente a un alleato, di destra o di centro che sia. Ma poi la prospettiva sarebbe diversa: nel 2029 Zattini non sarebbe ricandidabile e verso la scadenza ciascuna delle parti cercherebbe di prevalere. Ecco perché la partita che inizia in questi giorni è cruciale: da questa passano le strategie per il futuro.