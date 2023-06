E anche Modigliana mette mano all’avanzo di bilancio

Venerdì si è tenuto a Modigliana il consiglio comunale convocato dal sindaco Jader Dardi in seduta d’urgenza e pubblica per discutere, tra l’altro: la variazione al bilancio di previsione 2023-2025; il riconoscimento di debiti fuori bilancio per assistenza alla popolazione e al sistema dei soccorritori; il riconoscimento di debiti fuori bilancio per lavori di somma urgenza.

L’urgenza è anche determinata dai cantieri fermi e dalla necessità di stanziare le somme necessarie per pagare i terzisti. E’ stata approvata all’unanimità la variazione di bilancio su impegni di spesa per i lavori di intervento sulle frane, per 1.909.000 euro. Alle imprese che lavorano sul territorio comunale dal 3 maggio, per parte dei lavori effettuati, sono stati destinati 323.000 euro dall’avanzo libero del bilancio 2022 più 20.000 euro previsti per interventi su strade.

"Si tratta di un anticipo sui lavori di somma urgenza presentati al Governo nel rispetto degli adempimenti della Protezione civile nazionale, con i fondi che spero – auspica Dardi – possano poi essere liquidati a noi come a tutti gli altri enti, perché senza il dovuto riconoscimento economico le imprese non possono continuare a lavorare e noi non possiamo e non vogliamo bloccare gli interventi". Il sindaco ha anche rinnovato l’invito al Governo per la nomina del commissario, già rinviata ulteriormente al prossimo martedì.

Nella stessa giornata di venerdì si è svolto in mattinata un incontro in Comune con una delegazione del gruppo parlamentare del Pd, guidata dalla capogruppo Sonia Braga, che si è impegnata a portare all’attenzione del Governo la necessità di finanziare le opere a sostegno dei territori devastati dagli alluvioni e dalle frane.

Nel pomeriggio inoltre, prima della sedura del consiglio comunale, sono stati salutati gli agenti della polizia municipale e la responsabile della Protezione civile di Lecco, che hanno affiancato l’ente modiglianese in questa settimana sia nella raccolta dei dati che nella attività di controllo del territorio.

Giancarlo Aulizio