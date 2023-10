È ancora estate: "Tra oggi e domani si sfiora il record d’autunno: 30 gradi"

È un’estate senza fine, con temperature che per Forlì sono circa 7-8 gradi superiori alla media, eccezionali quindi per il periodo. Secondo Pierluigi Randi, presidente Ampro (associazione meteo professionisti) e tecnico certificato, il caldo si farà sentire ancora, con temperature fino a 30 gradi.

Randi, le spiagge sono ancora frequentate e la diga di Ridracoli ha registrato ieri una grande affluenza di persone alla ricerca di refrigerio. Cosa succede?

"Si tratta di una circolazione estiva e almeno fino al 10 ottobre i valori saranno al di sopra dalla norma. Il picco sarà probabilmente tra oggi e domani".

Si può parlare senza esagerare di temperature record?

"Il primato per l’autunno, a Forlì, risale al 4 ottobre 2011 con 30.9 gradi di massima. Tra oggi e domani ci avvicineremo a quel dato. Segnalo comunque che già l’anno scorso nel periodo dal 22 al 25 ottobre siamo arrivati intorno ai 26-27 gradi e anche nei giorni passati abbiamo registrato picchi oltre i 25. L’estate appena trascorsa, inoltre, è stata una delle più calde dal 1950 con le precipitazioni in diminuzione".

C’entra il cambiamento climatico?

"È una realtà, così come il riscaldamento globale. Questa ondata di calore è preoccupante".

È l’ennesimo fenomeno estremo del 2023?

"Otre all’alluvione del maggio scorso che ha colpito duramente le popolazioni romagnole, dobbiamo ricordare il tornado che ha devastato il Ravennate: in Romagna non si era mai assistito a un fenomeno del genere. In prospettiva futura questi episodi si ripresenteranno, magari con una forza inferiore, ma comunque in uno scenario che esce dalla normalità".

Dopo questa prima metà di ottobre che vedrà un caldo anomalo, quali sono le previsioni per il prossimo futuro?

"Occorre precisare che la Romagna occidentale, per capirci il territorio di Forlì, Cesena, Faenza e Lugo è quello maggiormente esposto a raggiungere delle temperature massime elevate, anche per la distanza dal mare che funge da termoregolatore. Dovremmo andare incontro, nella seconda metà di ottobre, a precipitazioni più frequenti e un clima più consono al periodo autunnale".