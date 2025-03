"È bello riavere la nostra ‘casa’"

"Ora sono impegnato nelle attività di protezione civile, di cui sono istruttore. L’assenza di una sede ha comportato un periodo di tensione, forse in alcuni anche di paurae sconforto. Ma capacità e caparbietà del commissario hanno consentito una normalizzazione che aspettavamo da tempo": a dirlo è Gabriele Rosetti, 45 anni, in Croce Rossa dal 2002. "Personalmente sono molto legato a questa sede. Come volontario ci opero da metà della mia vita, ma soprattutto nel corso che ho frequentato per diventare volontario ho conosciuto la ragazza che poi ho sposato e con cui ho tre figli. Il Covid ci aveva abituato a organizzarci da remoto, ma l’attività in Croce Rossa si basa tantissimo sull’empatia, quindi tornare a incontrarci nella nostra casa sarà una ulteriore spinta".