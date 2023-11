E’ boom di volontari. Protezione civile, sempre più richieste: "E tanti poi si iscrivono"

"Capita che dopo catastrofi naturali come quella abbattutasi sul nostro territoprio o che vediamo, purtroppo sempre più spesso, in televisione, le persone si avvicinino al volontariato della Protezione civile. Alcuni, dopo l’interesse iniziale, poi non concretizzano l’adesione a una delle associazioni del territorio; altri, invece, proseguono il percorso, che è fatto di formazione e impegno, aderendo a un’associazione e intervenendo quando ce n’è bisogno": a spiegare la dinamica dei volontari di protezione civile è l’ex responsabile del coordinamento provinciale Gabriele Russo; dallo scorso mese il presidente è diventato il cesenate Massimiliano Corzani.

Durante l’alluvione di maggio abbiamo assistito a numerosi interventi di improvvisati volontari che, armati di pala e stivali (gli angeli del fango e ‘burdel de paciug’), sono andati a ripulire strade, giardini e case. Alcuni di questi si sono poi resi disponibili a frequentare i corsi che permettono poi ai volontari della protezione civile di intervenire anche in occasioni come terremoti, alluvioni, incendi e altre calamità.

Fra le tante associazioni che afferiscono alla protezione civile, alcune hanno registrato un incremento consistente di adesioni come a Dovadola e Tredozio, ma anche in città come è successo a Sos Forlì. "Adesso siamo una cinquantina di volontari operativi – spiega il presidente dell’associazione, Ilic Poggiolini – e dal 16 maggio a oggi sono una decina le persone che si sono avvicinate a noi iniziando poi il percorso per poter essere operativi".

Anche in questo caso erano di più all’inizio gli interessati. "E’ fisiologico – spiega Poggiolini –, capita spesso che si chiedano informazioni, ma poi, anche per impegni familiari e lavorativi, non si possa proseguire con l’impegno. Alcuni erano interessati già da prima e l’alluvione è stata la molla finale che ha spinto a prendere la decisione, altri invece sono andati a spalare il fango dalle strade e poi sono venuti da noi".

Periodicamente il coordinamento provinciale organizza corsi di formazione base per i volontari. Successivamente a questi, esistono poi vari corsi di ‘perfezionamento’ per poter agire nelle varie situazioni che si possono presentare. E intanto molti, soprattutto giovani ma non solo, hanno fatto il primo passo.