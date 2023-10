E ci sarà anche il ‘Castello delle ombre‘

Castrocaro Terme e Terra del Sole offriranno altre opportunità di divertimento per la notte di Halloween. Oltre a essere teatro della visita guidata, la fortezza medievale si trasformerà nel Castello delle ombre. Dalle 19 la corte si popolerà con gli antichi abitanti del maniero e ospiterà l’antro della chiromante, dove sarà possibile esplorare i misteri del futuro, quindi l’angolo del mangiafuoco e la cucina ‘dello diavolo’, che proporrà zuppa, salsiccia ‘allo modo dell’inferno’, la cipolla ‘alito delli inferi’ e ancora piada, caldarroste, dolcetti di halloween e vin brulé. E per i giovanissimi truccabimbi, popcorn scoppiettante, ragnatele di zucchero filato e palloncini svolazzini a cura dei volontari della Croce Rossa (info, tel. 351.7793461).

I più piccoli saranno protagonisti già alle 16.30 al centro Derby 2.0, dove è previsto ‘Trick or treat’, evento con gonfiabili, caramelle e tanti scherzetti. Il costo di ingresso è di 5 euro a bambino (info, tel. 392.5161729). Qualche ora più tardi si potrà accedere al giardino e a un’ala dell’abitazione di Monica Valentini, in viale Marconi 69, per vivere un’esperienza straordinariamente spaventosa e sorprese varie. L’ingresso è libero, qualsiasi offerta sarà destinata all’Irst di Meldola.

E’ rivolto agli adulti invece l’evento de Le Chateau club del Terra del Sole, dove dalle 23.30 andrà in scena ‘Halloween at the Castle – have you ever bene scared?’. Previsto servizio navetta da Forlì e Faenza (da confermare entro le 12.30; info, tel. 333.9909562).

Il Grand Hotel propone poi per l’occasione pacchetti speciali all’insegna di brividi di lusso e relax: offerte comprensive di pernottamento, cena a tema, health spa, piscine e tanto altro (www.grandhotelcastrocaro.it). Al Centro cinofilo, infine, mercoledì 1° novembre è in calendario un evento a tema riservato ai soci.

