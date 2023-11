E con un atto d’imperio la Provincia di Forlì divenne la più grande del Regno d’Italia

Presentato il programma del convegno "La Romagna Toscana fra Granducato e Province unitarie. A cent’anni dall’aggregazione a Forlì" che si terrà sabato dalle 9.30 nella sala consiliare della Provincia di piazza Morgagni, con le relazioni di quattro professori universitari in Storia di tre Università: Roberto Balzani, Alberto Malfitano, Dino Mengozzi, Maurizio Ridolfi.

Quest’anno ricorre il centenario dall’emanazione del regio decreto n. 544 del 4 marzo 1923 che determinò l’aggregazione alla Provincia di Forlì di dodici dei quindici comuni del territorio della Romagna Toscana. L’importante evento è ricordato dall’Archivio di Stato della Provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, la rivista ‘Alpe Appennina’ e col contributo dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana e il patrocinio della Provincia e dei 15 comuni della Romagna Toscana.

Il sindaco di Modigliana e consigliere provinciale Jader Dardi ricorda come "la Provincia di Forlì a seguito di quell’unione divenne la più grande d’Italia e ne seguì anche la nascita della cultura della Romagna Toscana. Modigliana fu a lungo capofila dei comuni".

"Gli atti di allora, come i decreti – evidenzia Gianluca Braschi, direttore dell’Archivio di Stato – erano semplicissimi nella loro promulgazione. E infatti il nostro recita: ’Il Circondario di Rocca San Casciano è aggregato alla Provincia di Forlì’. Oggi la burocrazia lo avrebbe vanificato e reso una dichiarazione di intenti con i vari passaggi da commissioni, relazioni, accomodamenti". Per Giancarlo Aulizio, vice presidente dell’Accademia degli Incamminati ha raccontato come "nell’ambito dell’ultima edizione delle ‘Feste dell’800’, il più importante tra i tanti eventi organizzati nel paese, l’Accademia abbia inaugurato una mostra di 20 pannelli sui Comuni della Romagna-toscana nella chiesa di San Bernardo, promovendo anche il convegno ‘Cent’anni di Romagna Toscana, mostra documentaria".

"Per 500 anni – sottolinea Luigi Pieraccini, presidente del Comitato della Romagna Toscana – questa Romagna ha gravitato su Firenze e il decreto fu un atto d’imperio non condiviso con la popolazione e neppure con i sindaci che lo appresero alla fine del mese di marzo dal Prefetto. Esiste una pubblicazione dell’Accademia degli Incamminati in due tomi, a cura dell’ex presidente del sodalizio Natale Graziani, edita nel 2001, dal titolo: ‘Romagna toscana - Storia e civiltà di una terra di confine". La mostra ‘Cent’anni di Romagna Toscana’, nella sede dell’Archivio di Stato a Forlì, proseguirà fino al 25 novembre.