E continua la solidarietà. Fondi a scuole e non solo

Non è mai troppo tardi per la solidarietà. Sabato 11 novembre l’associazione Poldo and Friends, nata nel 2019 in memoria di Alessio Mosconi, ha consegnato un assegno di 20mila euro alla direttrice dell’istituto comprensivo n° 5 Daniela Bandini. La dirigente scolastica, durante l’evento tenutosi alla scuola media G. Mercuriale, ha illustrato come verranno spesi questi soldi: 10mila euro verranno destinati alla primaria Tempesta (quartiere Cava) per il ripristino della biblioteca, mentre gli altri 10.000 saranno destinati a quella della primaria Squadrani (Romiti) per un intervento di ristrutturazione. Questi fondi sono stati raccolti grazie alla raccolta benefica ‘Sosteniamo le scuole alluvionate di Forlì’ lanciata dall’associazione Poldo and Friends, che le ha destinato 5mila euro, e sostenuta da privati, aziende e enti del Terzo settore. Importanti risorse provengono anche da altre regioni (Veneto, Piemonte e Lombardia), messe a disposizione da organizzazioni desiderose di aiutare gli alluvionati romagnoli.

A beneficiare della solidarietà è stato anche l’Istituto comprensivo Annalena Tonelli. L’associazione regionale campeggiatori Emilia-Romagna e la Confederazione italiana campeggiatori hanno consegnato alla dirigente scolastica Anna Starnini un assegno dal valore di 3mila euro, frutto di una raccolta fondi per gli alluvionati. La donazione servirà a finanziare due progetti pensati da due insegnanti: uno per sensibilizzare la lettura e uno per avviare i giovani alla musica e stimolare la creatività.

Spostandosi nel comprensorio, anche Meldola è stata beneficiaria di un’importante donazione: la Protezione civile del comune bidentino ha infatti ricevuto un assegno di 25mila euro da parte della locale Cosmogas. La somma è stata raccolta durante l’estate grazie a una campagna lanciata dall’azienda, a cui hanno contribuito dipendenti e clienti, e verrà spesa per l’acquisto di pompe idrovore e per l’installazione di ponti radio e di strumenti necessari per proteggere la zona in futuro. "Questa donazione è il nostro modo di essere vicini e solidali con le popolazioni che hanno subìto gravi danni" ha dichiarato il presidente di Cosmogas Arturo Alessandrini. La consegna dell’assegno è avvenuta nella sede dell’azienda alla presenza del sindaco Roberto Cavallucci.

Infine, un piccolo aiuto col sorriso è quello dell’Associazione Nasi Uniti di La Spezia, volontari ospedalieri e clownterapia: 500 euro donati alla raccolta della Caritas diocesana ‘Emergenza alluvione’. "E’ il frutto di una raccolta fondi condotta con laboratori e attività di gioco per bambini. A far da tramite Giuseppe Digiorgio, titolare della pizzeria da asporto Vanity in viale Spazzoli, conoscente di uno dei Nasi Uniti, il clown Zizzolo.

Martina Rossi