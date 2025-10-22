È così che si diventa giovani. Rete attiva di ragazze e ragazzi in progetti di lavoro e socialità

Sei progetti da portare avanti, migliorare, ampliare e rinnovare. Questo l’obiettivo del programma ‘Giovainfo’, un insieme di spazi, servizi ed azioni pensato per giovani dai 15 ai 35 anni finanziato grazie al bando LR14/08 e al Fondo Nazionale Politiche Giovanili.

Per il comprensorio di Forlì, che non comprende solamente le realtà del capoluogo ma anche iniziative all’interno dell’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, sono stati stanziati 208.742mila euro, rispettivamente per quattro progetti cittadini e due del territorio provinciale.

Il nodo su cui si insiste è coordinare insieme e migliorare l’efficienza di servizi già esistenti, unendoli in un’unica rete che unisca orientamento al lavoro, imprese, volontariato e riqualificazione degli spazi sociali. Tutto ciò all’interno dell’iniziativa regionale ‘Youz’, ossia il processo di partecipazione messo in campo a partire dai fondi e dal programma del Ministero per le Politiche Giovanili.

Fondi che saranno distribuiti tra diversi enti e associazioni del territorio; al momento saranno 30 per il terzo settore e 15 tra istituzioni scolastiche e universitarie. Si tratta del coinvolgimento di almeno 1500 giovani in 5 spazi principali, che sono il cuore della creatività, dell’innovazione e dello sviluppo cittadino: dal centro Informagiovani di piazza Saffi all’HubFo e a tutto lo spazio dell’ex asilo Santarelli comprendente anche la biblioteca universitaria Ruffilli, alla Fabbrica delle Candele fino a all’Officina52 e La Tana.

La rete non comprende solamente luoghi fisici, ma si tratta di un sistema dinamico in cui, spiega l’assessore regionale alle politiche giovanili, Giovanni Paglia "è fondamentale la capacità dei Comuni e degli enti locali di costruire una risposta complessiva a questo tipo di bandi nazionali e regionali, mettendo insieme tutte le energie e le progettualità che arrivano dal basso con il protagonismo di ragazze e ragazze che vivono nel territorio".

L’obiettivo è quindi sviluppare le relazioni, la crescita personale e il rapporto dei giovani con lavoro e istituzioni, favorendo ovviamente l’aggregazione e contrastando al contempo il disagio giovanile. Altre iniziative, sempre all’interno dei fondi e del progetto, comprendono la realizzazione ex novo di laboratori di co-working e polifunzionali, sale prove, ambienti tecnologicamente all’avanguardia quali computer, microfoni, notebook, mixer, stampanti, ma soprattutto la creazione di una WebRadio.

Proprio quest’ultima sarà attiva all’inizio del 2026 e avrà la sua base alla Fabbrica delle Candele, con l’idea di creare podcast e nuovi format sul territorio, realizzare interviste e programmi attivi.

In ultimo, nell’ambito dei progetti a valenza regionale ma che avranno ripercussioni e distribuzione anche a livello territoriale, sono stati investiti 652mila per il rinnovo della YoungERCard, una tessera gratuita pensata dal governo regionale per i ragazzi dai 14 ai 29 anni che vivono, studiano o lavorano nel territorio per acquistare in maniera agevolata beni e servizi.

"Questo è importante perché le politiche giovanili sono i primi momenti di relazione che le ragazze e ragazzi nei nostri territori possono avere con le istituzioni. Io credo – conclude l’assessore – che se dall’altra parte trovano delle istituzioni che scommettono sulla loro voglia di partecipare e di mettersi in gioco, possano vederle come più vicine, creando anche consensi e partecipazione attiva".