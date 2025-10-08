E così sarà un vino d’annata. Vigne piene, uva di qualità: "Ora speriamo nel mercato"

Ultimi giorni di vendemmia nei territori del Forlivese, dopo circa due mesi di raccolta. Ancora a caldo si può comunque stilare un bilancio dell’annata 2025, insieme a Bruno Ranieri, direttore della Cantina di Forlì Predappio, formata da 1.100 soci, che coltivano 3.400 ettari di vigneti.

"Per noi l’annata è andata bene – dice Bruno Ranieri –, con una vendemmia che registra un +2% di quantità d’uva rispetto all’anno scorso, per un totale di 540.000 quintali d’uva: 65% a bacca bianca e 35% a bacca rossa".

La sorpresa arriva dalla collina, "dove la raccolta è stata più abbondante rispetto al 2024, favorita dalle piogge primaverili ed estive". Aggiunge il direttore della Cantina di Forlì Predappio: "La qualità dell’uva è ottima, specialmente quella conferita entro il 20 settembre, mentre le piogge di fine mese hanno peggiorato la qualità delle uve e di conseguenza i vini".

Una volta terminata la vendemmia, il lavoro si sposta in cantina, dove si cura la fermentazione e si effettuano i travasi. Quali vini ne usciranno? A rispondere è ancora Ranieri: "Di ottima qualità sia bianchi sia rossi, in linea con gli ultimi 4-5 anni precedenti. Ma ci aspettiamo che i vini dell’annata 2025 aumentino il grado alcolico potenziale di un + 0,3 rispetto all’anno scorso". Buone notizie arrivano anche dai mercati del vino. Spiega a questo proposito Ranieri: "Le scarse produzioni d’uva nel 2025 in tutta Europa favoriranno il mercato italiano".

Sulla buona qualità della vendemmia appena terminata concorda anche Stefano Berti, presidente dell’Associazione Terre di Predappio, che da diversi anni unisce 11 cantine del territorio di Predappio e territori vicini, compresa l’azienda di Berti a Ravaldino in Monte. Osserva Berti: "La qualità dell’uva alla vendemmia ha confermato le previsioni ottime, mentre la quantità è stata un po’ più scarsa del previsto". Come mai? Risponde ancora Berti: "In alcuni vigneti l’uva è stata attaccata dalla ‘tignoletta’, un animaletto che colpisce il raspo (racimolo) e che ha preso di sorpresa i produttori, danneggiando specialmente i vigneti a Sangiovese". Fatta questa osservazione negativa, particolare e limitata, insieme "ad alcune grandinate localizzate", anche Berti si sbilancia sull’ottima qualità dei vini del 2025, "con una giusta gradazione ed eccellenti profumi".

I vignaioli di Predappio sono in realtà un po’ pessimisti sul "mercato del vino, perché è quasi fermo sia nella grande distribuzione sia nel consumo dei ristoranti". Osserva però il presidente Berti: "L’ottima qualità dell’annata 2025 potrebbe aiutare a sbloccare i mercati nazionali e internazionali, specialmente per le piccole e medie cantine, perché la qualità è sempre una garanzia".