È da un secolo che Sergio lotta per la libertà. Flamigni: partigiano, politico e scrittore

Con qualche giorno di ritardo, ma con quello spirito di unione e forza di sempre. L’Anpi provinciale e l’Istituto storico della Resistenza domani mattina alle 11 presso la sede di via Albicini festeggeranno i 100 anni compiuti da un illustre personaggio della sinistra italiana come è stato ed è tuttora Sergio Flamigni.

Il diretto interessato, che vive a Oriolo Romano nei pressi di Roma dai primi anni ‘90, non sarà materialmente presente, ma lo sarà con lo spirito grazie anche alla presenza del figlio Vladimiro, per tutti Miro, secondo nato di Sergio e Liliana dopo il primogenito Piero e prima della sorella Mirella.

Nato a Forlì il 22 ottobre del 1925, Flamigni è stato fin dalla giovane età un uomo che ha lasciato un segno nel mondo dell’ex Pci e in quello della politica, prima forlivese, poi italiana. La sua vita può dividersi in due grandi filoni: il primo si riferisce a quello della politica, prima a livello locale e poi a quello nazionale, il secondo invece, dalla fine degli anni ‘80, attiene alla sua notevole attività di scrittore, con 20 libri che hanno trattato argomenti importanti della vita pubblica degli anni ‘70 e non solo come quelli scritti sul caso Moro, sulla storia della P2, sul terrorismo rosso e nero, su Francesco Cossiga, sul brigatista rosso Mario Moretti e sul delitto di Mino Pecorelli.

"Non lo abbiamo potuto festeggiare come avremmo voluto – racconta il figlio Miro di 77 anni – perché venerdì 24 mio padre sarebbe stato chiamato in ospedale per la sostituzione di un pacemaker e quindi, vista l’età, gli è stato consigliato di non avere contatti con altre persone per la trasmissioni di eventuali virus o malattie. Sergio, anche se ha perso la vista, diciamo che sta abbastanza bene. Di lui ho sempre ammirato la coerenza fra ciò che pensava e diceva e ciò che faceva".

Flamigni iniziò l’attività politica nel 1941, poco più che adolescente e subito nella fila del Pci. Durante la resistenza fu partigiano e fu commissario politico della 29 Brigata Gap ‘Gastone Sozzi’. Nel 1952 venne eletto segretario della Cgil di Forlì, mentre nel 1959 entra a far parte del comitato centrale del partito comunista. In parallelo fu anche consigliere comunale dal 1956 al 1960 e consigliere provinciale nel successivo quadriennio. A metà degli anni ‘60 si aprono per lui le porte della politica nazionale.

Infatti nel 1968 venne eletto deputato nella circoscrizione di Bologna, ruolo che manterrà sia alle elezioni del 1972, che a quelle del 1976. Gli anni passano e nel 1979 entra in Senato dove rimarrà per due legislature, vale a dire fino al 1987. Chiusa la parentesi legislativa, Sergio Flamigni comincia a dedicarsi a tutti quei temi che ha affrontato politicamente nel corso delle sue attività come membro delle Commissioni parlamentari d’inchiesta sul caso-Moro, sulla loggia massonica P2 e sull’antimafia. Studia, legge e consulta testi e documenti dando il via alla sua notevole produzione di scrittore. Oltre a temi di attualità, scrive anche di Resistenza e della storia del Pci in Emilia Romagna.

L’ex politico Walter Bielli, suo allievo ed amico: "Lo conosco dal 1967, da quando cioè come appartenente al Movimento studentesco e alla Fgci, andavo spesso a parlare con lui. Mi affezionai subito a lui ed a quello che stava facendo, come ad esempio il grande impegno che mise nella sindacalizzazione delle forze di polizia. Seguivo sempre i suoi consigli: è stato il principale studioso di stragismo, terrorismo e P2. E’ da un anno che non lo sento, ma ho notizie sue dal figlio Miro e l’ultima volta che l’ho sentito ho trovato il solito Sergio: preparato, meticoloso e precisissimo".