È dell’Artusi il miglior cuoco degli Alberghieri

Lorenzo Tedaldi frequenta la classe 4ª A, indirizzo cucina, dell’istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli e si è aggiudicato il primo posto alla Gara Nazionale degli Istituti Alberghieri che si è svolta dal 7 all’11 maggio in Sicilia presso l’Istituto ‘Giovanni Falcone’ di Giarre. Il miglior cuoco d’Italia in erba ha surclassato la concorrenza sia nella prova teorica che in quella pratica, realizzando un piatto raffinato che racconta lui stesso: "Il mio piatto – spiega Tedaldi – nasce da un profondo studio del territorio e delle sue caratteristiche tradizionali, impiegando al massimo materie prime con radici profonde nel cuore della nostra regione: oltre alla sella di coniglio, troviamo il tipico raviggiolo dell’Appennino Tosco-Romagnolo e gli stridoli selvatici, entrambi impiegati come ripieno del rollè di coniglio. Ci siamo impegnati al massimo per realizzare un piatto che lasciasse il segno nel cuore e nella mente di tutti coloro che hanno avuto la possibilità di gustarlo. Rispettando le precise linee guida dettate dal concorso – aggiunge –, abbiamo dato vita a un piatto interessante, sia dal punto di vista culinario che alimentare, un piatto non soltanto succulento da gustare, ma anche legato al concetto di cucina sostenibile e circolare, abbattendo così al massimo lo spreco alimentare e riutilizzando gli scarti durante le varie fasi di lavorazione nel pieno rispetto degli obiettivi contenuti nell’Agenda 2030".

Non solo Tedaldi, ma tutto l’istituto forlimpopolese si è distinto, tanto da risultare terzo assoluto tra i 26 istituti in gara, a un punto dal secondo posto e 5 dal gradino più alto. A guidare la pattuglia artusiana in terra di Sicilia è stata la dirigente scolastica, Mariella Pieri: "Desidero esprimere i miei più sinceri complimenti a Lorenzo – afferma la dirigente – che, con umiltà, grande preparazione e garbo si è distinto in questa gara nazionale sbaragliando gli altri partecipanti. Estendo i miei complimenti e la mia gratitudine a tutti i docenti che hanno contribuito a questa vittoria, in primis il prof. Walter Convertito, tra i docenti chef quello che più da vicino ha seguito Lorenzo nelle varie fasi del concorso, nelle quali Lorenzo non ha sbagliato nulla, è stato perfetto e impeccabile in ogni passaggio di tutte e tre le giornate di gara, sia nella prova teorica sia in quella pratico-operativa, staccando nettamente nel punteggio gli altri concorrenti".

La vittoria del forlivese Lorenzo Tedaldi nella sezione cucina fa sì che il prossimo anno la gara si svolga proprio all’istituto alberghiero di Forlimpopoli. Il contest è riservato agli allievi eccellenti del quarto anno e rientra nel programma per la valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito e premia i migliori studenti italiani nelle tre diverse articolazioni (enogastronomia, sala-bar e accoglienza turistica). Tedaldi, oltre al titolo, si è aggiudicato un tirocinio formativo presso Alma, la scuola di eccellenza di alta cucina.