E domattina si parla di come le frane segnano il paesaggio La mostra fotografica di Silvia Camporesi sulle frane in Romagna ha dato vita a un convegno per analizzare le modifiche ambientali. Il progetto 'Romagna sfigurata' vince il bando del Ministero della Cultura e coinvolge esperti per discutere dell'impatto sul paesaggio.