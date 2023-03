È festa per i primi vent’anni di ‘voceDonna’

di Francesca Miccoli

Soffia sulle venti candeline l’associazione socio culturale al femminile voceDonna e si appresta a celebrare la ricorrenza promuovendo molteplici iniziative all’insegna dei valori che ne hanno sempre contraddistinto l’intensa e appassionata attività. Il sodalizio castrocarese, fondato l’8 marzo del 2003 per volontà di alcune amiche di lunga data, ex pallavoliste della squadra 6 di picche di Castrocaro Terme e Terra del Sole, è apartitico, non ha fini di lucro ed è in prima linea per la tutela della dignità e dei diritti della persona (specie quelli di donne e bambini), per le pari opportunità, la solidarietà tra persone e popoli, la cultura della non violenza e della pace, lo scambio e valorizzazione dei saperi, la promozione di arte e culture diverse.

Tantissime le attività organizzate nel corso di quattro lustri di vita grazie alla vitalità vulcanica della presidente Carla Grementieri, donna di numeri e di lettere, autrice di apprezzati volumi sulla Resistenza e sulla partigiana Iris Versari: si ricordano, solo per citarne alcune, il corso di italiano per le donne migranti, le feste per l’integrazione culturale, l’adozione a distanza di bimbi dello Zimbabwe, concorsi letterari e giornate di ‘sorellanza’.

Domani alle 15.30 il Palazzo pretorio ospiterà la 19ª edizione dell’Incontro 8 marzo, tradizionale appuntamento all’insegna di musica e poesia. In programma il concerto della Pink Orchestra Santa Cecilia, un insieme formato da 18 donne tra bandiste, insegnanti, allieve ed ex allieve della scuola di musica Rossini di Terra del Sole, costituito l’8 marzo di cinque anni fa; in spartito brani di Piazzolla, Mancini, Gershwin, Gardel. Interpretazioni che saranno alternate agli intermezzi poetici di voceDonna con le letture di Emanuela Babbini e Carla Grementieri. A seguire torta mimosa per tutti offerta dal Gran Caffè’900 di Castrocaro e brindisi offerto da voceDonna per il suo ventesimo compleanno. L’ingresso è a offerta libera con incasso in favore della Caritas locale.

L’evento ha il patrocinio del Comune e la sempre preziosa collaborazione della Pro loco della cittadella. Sabato prossimo in municipio è in programma il convegno ‘Donna-femminismo-letteratura- scienza-scuola’ con la partecipazione di relatori quali Chiara Barbieri (biologa, antropologa, genetista e ricercatrice dell’Università di Zurigo), Thomas Casadei (docente di Filosofia del diritto e direttore del Centro di Ricerca interdipartimentale su discriminazione e vulnerabilità di Unimore), Annalisa Crociani (docente di scuola primaria) e Marisa Fabbri (referente della Consulta laica forlivese). Chiusura con Carla Grementieri, che farà un appassionato resoconto sui 20 anni di attività dell’associazione.