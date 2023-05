È Forlì ‘grandi firme’ L’esperta: "Giocatori fiduciosi ed entusiasti Lo leggo nella scrittura"

di Gianni Bonali

La grafologia è la disciplina che si propone di risalire al carattere di un soggetto attraverso l’analisi della sua scrittura. E anche questa – come i risultati sul campo – promuove la Pallacanestro 2.015 prima in classifica e prossima alle sfide decisive per la promozione, al via da domenica. Il coach Antimo Martino, lo staff tecnico e i giocatori hanno firmato nei giorni scorsi due diversi oggetti: le magliette destinate ai tifosi (gratis per chi compra i biglietti per le partite di domenica e martedì; a 10 euro per tutti gli altri) e i poster che saranno distribuiti sabato col Carlino.

Le loro firme, secondo l’esperta Barbara Taglioni, manifestano ambizione ed entusiasmo. Due ingredienti importanti per inseguire il sogno della promozione in A1. Alla grafologa abbiamo sottoposto la scrittura di coach Martino, del capitano Daniele Cinciarini, di Nathan Adrian e dei playmaker Fabio Valentini e Lorenzo Penna: "Tutti mostrano – spiega – le medesime due caratteristiche. La prima è la direzione ascendente della firma, sinonimo di entusiasmo, slancio verso il futuro, propensione al successo, ambizione e un dinamismo senza sosta. La seconda peculiarità è la forma delle lettere prevalentemente angolosa che racconta di caratteri fermi, decisi, tenaci e combattivi, con una forte coscienza professionale".

L’esperta collabora con i diari del Cine Club Roma, analizzando firme di personaggi famosi, tra le quali quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Papa Francesco. Appassionata anche di viaggi e fotografia, collabora anche con l’associazione forlivese Regnoli 41. Si definisce "educatrice del gesto grafico, con specializzazione in grafologia forense e selezione del personale. Lavoro con la onlus ‘La rete magica’ e seguo bambini e adulti con disturbi cognitivi spingendoli verso una scrittura fluida e armonica".

Entrando nel dettaglio delle firme si può dire che "quella di Martino, scarsamente leggibile, presenta angolosità piuttosto marcate, gonfie in zona superiore e altre caratteristiche che rivelano un carattere duro e autorevole, con molti sogni nel cassetto". Tra questi, certamente la promozione al primo anno sulla panchina biancorossa. Il capitano Cinciarini, veterano ormai prossimo ai 40 anni, è autore di "una firma oscura che ribadisce ambizione, dinamismo, generosità, con una certa mania di perfezionismo e una propensione alla difesa della propria vita privata".

La firma dell’americano Adrian "colpisce per la diversità della traccia grafica, che sottolinea la rapidità di pensiero e di azione, il gusto per la competizione e una forza di carattere non priva di momenti di tensione emotiva". Una delle rivelazioni della stagione è stato il playmaker Fabio Valentini, il cui autografo "piuttosto leggibile, manifesta un carattere vivace, orgoglioso, tenace, con una forte spinta vitale, tendenzialmente sulla difensiva, bisognoso di affermazione, ma anche di protezione".

Infine Lorenzo Penna "esprime una buona autostima, un carattere lineare, grintoso e sicuro di sé". Non a caso, ha saputo rialzarsi proprio a Forlì, dopo aver perso tutta la scorsa stagione a causa di un infortunio. Penna è un difensore arcigno, capace di soffiare il pallone all’avversario in ogni momento, ma – sottolinea l’esperta – "corretto e leale, capace di assumersi le proprie responsabilità, attento ai doveri e all’immagine pubblica e professionale". Se questi giocatori firmano un patto coi tifosi, ci si può fidare: lo dicono anche con la loro scrittura.