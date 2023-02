"È già allarme siccità, ma ci salva Ridracoli"

di Maddalena De Franchis

Rive dei fiumi ridotte a spiagge di sabbia, terreni spaccati, laghi e corsi d’acqua ben al di sotto dei livelli di guardia, vegetazione ingiallita dallo stress idrico. Sarebbe già preoccupante se fossimo a luglio inoltrato: ma siamo solo a febbraio, e nelle campagne lungo il bacino padano cresce l’allarme siccità. Se, al momento, è soprattutto l’Emilia, ‘food valley’ d’Italia, a soffrire (con il ‘grande fiume’ Po in secca, fermo a -3,2 metri rispetto allo zero idrometrico), la Romagna si salva grazie all’invaso di Ridracoli, ormai a un passo dalla tracimazione. Eppure, gli agricoltori romagnoli non dormono sonni tranquilli: la mancanza di precipitazioni e le temperature eccessive mettono a dura prova le colture tipiche della zona, dal grano all’ortofrutta, fino a noci e kiwi.

"Il cambiamento climatico dimostra quanto sia necessario diversificare le fonti per assicurare l’approvvigionamento idrico a tutta la Romagna", esordisce Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque. "La nostra lungimiranza è stata premiata: se non ci fosse la diga di Ridracoli (che oggi sfiora un volume di 30 milioni di metri cubi, vicino alla soglia massima di 33 milioni), dovremmo affidarci al canale emiliano-romagnolo (Cer), alimentato dal Po". Tutto il Nord Italia – in particolare il Nordovest, piegato da 430 giorni di grave siccità – sembra effettivamente impreparato a fare i conti con la carenza d’acqua: un problema che, secondo gli esperti, è già la ‘nuova normalità’. "L’esperienza del 2022 ci ha reso consapevoli che non possiamo più tergiversare – prosegue Bernabè –: è tempo di compiere scelte importanti sul territorio: aumentare la capacità di stoccaggio d’acqua per altri 20 milioni di metri cubi, con una serie di interventi mirati". Intanto, i romagnoli guardano speranzosi al livello della diga che, grazie anche alle recenti nevicate, dovrebbe finalmente tracimare a fine febbraio. "Non sarà certo la neve dei giorni scorsi a risolvere la piaga della scarsità di precipitazioni – avverte però il presidente di Romagna Acque –: dobbiamo imparare a guardare al lungo periodo, anziché ai singoli fenomeni meteorologici".

L’anomalia climatica viene da ben più lontano: "il 2022 si è chiuso con il 40% di precipitazioni in meno, sono mancate sia le piogge che le nevicate", conferma Andrea Ferrini, il forlivese vicepresidente di Coldiretti Forlì-Cesena e presidente di Condifesa Romagna. Il consorzio, con sede a Cesena, annovera fra le proprie attività il monitoraggio della situazione meteo, per tutelare i soci dalle avversità atmosferiche.

Le ultime nevicate hanno sicuramente dato un po’ di ossigeno alle coltivazioni, ma sono le piogge stagionali prolungate a riempire d’acqua le vene più profonde. "Occorre agire al più presto, da un lato, incentivando i sistemi di raccolta delle acque piovane (con bacini simili a Ridracoli) e, dall’altro, riducendo la cementificazione eccessiva dei territori, che rende i suoli impermeabili". Da agricoltore specializzato nella produzione di kiwi – coltura idroesigente’, ‘come altre tipiche della nostra area, fra cui ortaggi a foglia larga, frutta e noci’ – Ferrini prova a guardare al futuro: "Due le priorità: cercare tecniche di irrigazione in grado di azzerare gli sprechi e selezionare, con l’aiuto della ricerca scientifica, le varietà più resistenti alle temperature estreme".