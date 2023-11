È già aria di Natale, ma niente Capodanno. Da sabato prime luminarie e pista di ghiaccio

Di questa edizione del Natale forlivese si è già parlato molto, soprattutto per quanto riguarda le somme stanziate per realizzare le decorazioni: ora è (quasi) arrivato il momento per poterle vedere illuminate, infatti ‘Forlì che brilla’ sta per tornare con la sua terza edizione. L’appuntamento, infatti, è per sabato, quando oltre ad aprire al pubblico la pista del ghiaccio, la ‘giostrina’ e le casette di Natale, si accenderanno le luminarie di tutti i corsi e del centro storico.

"Sarà un anticipo del Natale importante, con l’apertura di una tra le attrazioni più attese dai più giovani, la pista ellittica del ghiaccio, e l’accensione delle luminarie". A dirlo è l’assessora Andrea Cintorino che parla di una "decisione presa per stimolare lo shopping natalizio nelle settimane che precedono il 25 dicembre e vivere il nostro centro in un’atmosfera di luci, musica e colori. Le tradizionali casette, con articoli di artigianato, decorazioni e nuove idee regalo, la pista del ghiaccio e la giostrina rappresentano un primo tassello del calendario di iniziative e attrazioni che metteremo in campo per il prossimo Natale, pensate per un pubblico di tutte le età". A margine della pista del ghiaccio, inoltre, tecnici specializzati stanno installando proprio in queste ore l’imponente abete sintetico che il Comune ha acquistato nel 2022, che si accenderà in occasione della cerimonia inaugurale dell’8 dicembre. La pista del ghiaccio sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 24, la giostrina aprirà alle 15.30 e chiuderà alle 20 nei feriali, mentre sarà aperta dalle 9.30 nei festivi. Le casette di Natale saranno aperte ogni giorno in orario 9-20.

Nel Natale forlivese di quest’anno molto spazio sarà dato anche alla musica: è stato pubblicato un avviso rivolto a gruppi e realtà musicali della città per stimolare la partecipazione e l’esibizione in pubblico durante le festività natalizie e le domande sono state subito numerose. "In poco più di una settimana, ci sono pervenute ben 30 candidature – annuncia Cintorino –. L’obiettivo è creare un palinsesto di eventi musicali da sabato 9 dicembre a sabato 6 gennaio nei pomeriggi di giovedì, venerdì e sabato dalle 17.30 alle 18.30. Le 30 band che hanno inoltrato la propria candidatura sono l’espressione del vasto panorama musicale forlivese, rappresentato anche da giovanissimi saliti alla ribalta dei più importanti talent show della tv italiana". Dei gruppi aderenti, infatti, ben 3 hanno preso parte nei mesi scorsi a X Factor.

Notizie meno liete, invece, per chi sperava in un ritorno del Capodanno forlivese: dall’amministrazione comunale, infatti, arriva la conferma che anche quest’anno salterà l’appuntamento del 31 dicembre che ormai manca in città dal 2020. "Si preferisce investire su un periodo più lungo, piuttosto che su un’unica serata soggetta a variabili, tra cui il meteo", dicono fonti del Municipio. Analoga decisione l’ha presa Cesena.