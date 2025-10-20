È già Natale nell’aria. Aperto il bando per gestire eventi e animazioni

’Stiamo cercando proprio te!’, con questo slogan il Comune di Forlì ha avviato il percorso di candidatura per l’intercettazione di attività di animazione all’interno del ’Magico Borgo di Natale’ e proposte musicali nell’ambito della programmazione del palinsesto ’Forlì che Brilla: Musica e Magia di Natale’. I due avvisi pubblici, rivolti a singoli cittadini, associazioni, enti pubblici e privati, si inseriscono nel percorso di valorizzazione del centro storico che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti anche durante il periodo natalizio, attraverso iniziative ed eventi finalizzati ad accrescerne l’attrattività.

Entro il 30 ottobre è possibile candidarsi e presentare proposte per laboratori, spettacoli dal vivo, esibizioni musicali, mercatini per tutti i gusti e tutte le età. Il primo bando è per forme di intrattenimento rivolte soprattutto ai più piccoli, all’interno del Magico Borgo di Natale, una struttura di circa 80 mq in piazzetta della Misura. Il secondo avviso riguarda ’Forlì che Brilla: Musica e Magia di Natale’, un maxi palinsesto di performance con artisti e gruppi musicali del territorio, laboratori creativi, cori natalizi e rappresentazioni per le vie del centro. Info sul sito del Comune.