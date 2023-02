E gli imprenditori stranieri sono sempre più numerosi (+6,6%)

Balzo deciso delle imprese straniere attive, superiore sia all’incremento regionale sia a quello nazionale, in provincia di Forlì-Cesena, secondo quanto rilevato dai dati Infocamere-Movimprese a fine anno 2022. Nel complesso, si tratta della più alta variazione annua nel lungo periodo (ultimi dieci anni). Le imprese il cui titolare è straniero, con l’eccezione del commercio, aumentano in tutti i principali settori economici: costruzioni, alloggio e ristorazione, manifatturiero, trasporti, servizi alle imprese e alle persone. In un contesto in cui prevalgono nettamente le imprese individuali (82,4% del totale), si rileva però una forte crescita delle società di capitale.

Al 31 dicembre 2022 in provincia di Forlì-Cesena si contano 4 mila 98 imprese straniere attive, che costituiscono l’11,2% del totale delle imprese attive (13,7% in Emilia-Romagna e 11,2% in Italia). Nel confronto con il 31 dicembre 2021 si riscontra un aumento delle imprese straniere del 6,6%, superiore all’incremento sia regionale (+2,5%) sia nazionale (+0,6%).

I settori con la più alta incidenza percentuale delle imprese straniere sul totale delle imprese attive sono, nell’ordine, costruzioni (27,5%), altre attività di servizi (13%), trasporti (12,9%), commercio (12,7%), industria manifatturiera (12%), alloggio e ristorazione (11,6%) e noleggio, agenzie viaggio e servizi alle imprese (11,2%).

I principali Paesi di provenienza degli imprenditori stranieri, riferiti alle imprese individuali (le uniche per le quali è possibile fare un’analisi per nazionalità) sono, nell’ordine, Albania (674 imprese), Cina (388), Romania (381), Marocco (350) e Tunisia (210).

"Le imprese condotte dagli imprenditori stranieri nel periodo della pandemia prima e nella crisi internazionale poi, hanno mostrato buona flessibilità; come le imprese italiane, hanno subito gli effetti negativi di questi eventi, ma hanno saputo trovare nuovo slancio e registrano l’aumento maggiore degli ultimi dieci anni – dice Roberto Albonetti, segretario generale della Camera di commercio della Romagna – . Sono però soprattutto imprese individuali, fondate sulla capacità dei singoli imprenditori e questo limita la nascita di realtà maggiormente complesse e strutturate. Queste imprese devono essere sostenute e aiutate, in particolare nei loro principali punti di debolezza".