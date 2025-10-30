E i preti nascondevano i partigiani. La guerra vissuta dai sacerdoti:: "Il racconto del dramma del dolore"

"Nessuno è fuggito, tutti al proprio posto". Questo il titolo del libro che racconta il passaggio del fronte durante la Seconda guerra mondiale attraverso i diari di 11 parroci della Diocesi di Forlì, a cura di Mattia Arfelli, Maurizio Gioiello e Gabriele Zelli, con prefazione di Livio Corazza, vescovo di Forlì-Bertinoro. La prima presentazione si terrà domani, alle 20.45, nel teatro parrocchiale di San Martino in Strada, alla presenza degli autori, mentre la seconda è in programma lunedì 10 novembre, sempre alle 20.45, nella sala polivalente della parrocchia di San Benedetto Abate.

La pubblicazione, corredata di documenti e foto d’epoca messi a disposizione da Fabio Blaco e Mattia Arfelli, contiene ampi stralci dei diari, in parte inediti, relativi agli anni del secondo conflitto mondiale dei parroci don Luigi Bentini di San Martino in Strada, Mario Pilotti di San Varano, Rino Ranieri di Castiglione, Giacomo Zaccaria di Malmissole, Edgardo Morini di Barisano, Luigi Zattini di Villafranca, Felice Giuliani di Villa Rovere, Luigi Zoli di Longana, Anacleto Milandri di San Pietro in Trento, Carlo Zoli di San Giorgio e Leo Coppo di San Biagio.

"Il volume raccoglie le testimonianze di alcuni parroci – spiega il vescovo Livio Corazza – in una fase drammatica della guerra e descrive i momenti dolorosi che hanno percorso il nostro territorio". Nel volume è stato pubblicato un testo manoscritto di Giuseppe Rolla, vescovo di Forlì dal 1932 al 1950, dove sono riassunti gli avvenimenti più importanti che hanno coinvolto la Diocesi negli anni 1944 e 1945. "Uno spaccato importante – sottolinea Gabriele Zelli, cultore di storia locale – con fatti e aneddoti che rilevano anche il contributo dato alla Resistenza da alcuni sacerdoti che, a rischio della vita, hanno ospitato e nascosto partigiani, aiutando la popolazione colpita dai bombardamenti alleati e dai tedeschi in ritirata". Il libro contiene anche un centinaio di fotografie del periodo 1943-1945 che testimoniano le distruzioni di edifici pubblici come case e chiese, la ferocia nazifascista, con l’esposizione dei corpi dei partigiani Iris Versari, Silvio Corbari, Adriano Casadei e Arturo Spazzoli appesi a due lampioni di piazza Saffi e l’arrivo dell’Esercito inglese.

"Nei diari emerge un quadro variegato delle posizioni dei sacerdoti – afferma uno degli autori Maurizio Gioiello –: alcuni schierati con la Resistenza, altri che vedono gli alleati come nemici oppure neutrali rispetto alle posizioni in campo". La pubblicazione è in vendita al prezzo di 10 euro, con il ricavato devoluto al progetto ’Zaino sospeso’ promosso dal Lions club Forlì Host per l’acquisto di materiale didattico, in collaborazione con la Caritas diocesana e l’Emporio della solidarietà, a favore delle famiglie in difficoltà.