E ieri sera altri 5mila Code e folla per i comici

È il turno della comicità tenere banco nella piazza forlivese in un ricco programma di eventi estivo. Dopo la due giorni di liscio con ’Cara Forlì’, si resta nel solco della tradizione con il tanto atteso trio di comici romagnoli Giuseppe Giacobazzi, Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi. L’appuntamento, organizzato dal Comune, era gratuito: tuttavia, non era possibile prenotare i posti. Infatti, già dalle 17 i primi coraggiosi si sono messi in fila, ben quattro ore prima dell’inizio dello spettacolo. Alle 19, poco prima dell’apertura delle transenne (prevista alle 19.30), due file si snodavano da sotto lo sguardo vigile di Aurelio Saffi fin sotto i portici di dei palazzi Albertini e Talenti Framonti, sul lato sud della piazza (più o meno all’altezza della libreria Feltrinelli). Da lì, poi, in due direzioni: una finiva davanti alla Camera di Commercio, l’altra sotto il municipio all’altezza del bar ‘Lovo’. Continuo il via-vai di persone: ne sono state stimate 5mila, a fronte dei mille posti a sedere. Qualcuno, esasperato dalle ore d’attesa, si è munito di sedie richiudibili appena al di là delle transenne che delimitavano la platea, per presidiare una posizione laterale: molti, capito che non sarebbero riusciti a entrare, si sono accalcati lì. Non sono mancati disagi e malumori per chi aspettava in coda nella fresca serata settembrina. Qualcuno ha fatto arrivare una pizza da asporto, da consumare nell’attesa.