E il Cer aiuta a irrigare

Ammontano a 324 milioni i valori economici generati ogni anno dal Cer-Canale Emiliano-Romagnolo che porta le acque dal Po nelle campagne di Ferrara, Modena, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. quanto emerge da uno studio agro-economico-ambientale realizzato dallo stesso Cer insieme a Nomisma. Il rapporto, che ha visto la collaborazione anche di portatori di interesse e realtà accademiche, viene spiegato in una nota, "si basa sull’analisi di tutti i possibili benefici generati dal Cer in favore del territorio dell’Emilia-Romagna grazie alle attività quotidiane delle proprie infrastrutture idrauliche e del loro utilizzo ‘ad hoc; alla intensa e ormai ultra-sessantennale attività di ricerca in campo sul risparmio idrico condotta nei laboratori di Acqua Campus Anbi Budrio, nel Bolognese e alla pianificazione e gestione irrigua realizzata ogni anno, in collaborazione con gli enti associati e numerosi portatori di interesse del territorio".

In particolare, osserva Raffaella Zucaro, direttrice generale del Cer e coordinatrice di Anbi Emilia-Romagna, "gli esiti dello studio evidenziano un valore economico dei servizi ecosistemici erogati dal Cer pari a quasi 20 milioni di euro l’anno", inoltre dall’indagine emerge come ogni anno l’acqua distribuita dal Cer assicuri una produzione agricola per un valore pari a 304 milioni di euro e come, mediante la distribuzione grazie alla fitta rete di canalizzazioni dei Consorzi di bonifica associati (fra i quali quello della Romagna, che si occupa del territorio forlivese), lo stesso Cer generi un incremento del valore fondiario pari a 1,7 miliardi di euro.

Gli esiti finali di quest’analisi sono raccolti e approfonditi all’interno di una pubblicazione dal titolo ’Il valore del Canale Emiliano-Romagnolo’.