È il momento della ’festa dei giovani’ con lo ’Spa party’

Ragazzi protagonisti stasera allo ‘Spa Party’ di Castrocaro Terme. Nell’area mercatale del parcheggio Poggiolini (zona antistante al Conad City) è in programma la ‘festa dei giovani - Studio Delta mix’. Ad animare l’appuntamento, riservato non solo ai giovani all’anagrafe ma anche ai giovani nell’animo, sarà la squadra di Radio Studio Delta, formata dai dj Adarey, Giampy, Cleto, Jurymaru, coadiuvati da Daniele Tigli e Mario Romario. Dalle 19 si potrà cenare con specialità romagnole e di pesce, alle 20 inizierà la diretta radiofonica. Un evento che ogni anno, sul finire dell’estate, porta all’ombra del Campanone diverse migliaia di persone, pronte a lanciarsi nelle danze fino alle ore piccole.

Assieme ad Underground, Studio Delta mix rappresenta l’appuntamento musicale più atteso della stagione. La festa dei giovani si inserisce tra le iniziative organizzate da Castrocaro Eventi di Patrizia Campacci: dal 16 al 20 agosto lo ‘Spa party- cut vegna un party’, anticipo della Festa Democratica vera e propria che prenderà il via lunedì con incontri politici che si affiancheranno a enogastronomia e musica. "Vi aspettiamo con tanta voglia ed entusiasmo per una serata indimenticabile - l’invito rivolto a giovani e non dalla Campacci -, curata dai mitici dj della radio numero uno della Romagna. Non mancate".