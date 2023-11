E il ’postino’ porta le merende. Doriano da Gatteo arriva coi dolci

Mentre gli 88 alunni della scuola dell’infanzia, primaria e medie di Tredozio proseguono l’attività scolastica nelle tende all’interno del Palazzetto dello sport, da varie parti d’Italia arrivano aiuti, donazioni e perfino fondi in denaro per le varie necessità dell’attività didattica. Ma nei giorni scorsi, Doriano Corbelli, il postino dei terremotati, da Gatteo Mare ha portato a Tredozio 20 cartoni di merende per gli alunni del paese dell’Alto Tramazzo, raccolte in varie scuole della Riviera romagnola.

Infatti, le merende sono frutto dell’iniziativa ‘Dolci merende per esservi vicini’, organizzata dagli alunni delle scuole del plesso scolastico di Villa Marina, dell’Istituto comprensivo Arcobaleno di Villamarina e della scuola elementare di Sala di Cesenatico.

"Si tratta di un commovente gesto di vicinanza – sottolinea la sindaca di Tredozio, Simona Vietina –, soprattutto perché fatto dai bambini che hanno pensato ai nostri bambini". Conclude la prima cittadina, alle prese con tanti problemi quotidiani, ormai a due mesi dal terremoto: "Al mio ringraziamento, si aggiunge quello di tutto il corpo docente e della dirigente dell’Istituto comprensivo di Modigliana, di cui la nostra scuola fa parte".

q. c.