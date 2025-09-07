È in arrivo a Rocca il ‘Festival dei Mondi’

Ideato dall’esperta di design d’interni, arte e artigianato Luisa Galeotti e dalla musicista e traduttrice spagnola (da due anni residente in paese) Ana Maria Perez, è stato annunciato per sabato 20 e domenica 21 settembre, nel parco pubblico Carlo Alberto Cappelli di Rocca San Casciano, il Festival dei Mondi ‘Una vallata in evoluzione’.

Spiega Ana Maria Perez: "Sarà un weekend di condivisione, creatività e scoperta. Per due giornate il parco si trasformerà in un luogo d’incontro tra realtà del territorio, arte, artigianato e benessere". Il programma, con il contributo dello stesso Comune di Rocca San Casciano, prevede: apertura inaugurale con la banda di Rocca, mercatini di artigianato e creazioni artistiche, presentazione di prodotti locali e attività della vallata, esposizione pittorica di Gabriele Pentoli e Luisa Galeotti, esposizione fotografica di Roberto Monti e ottimo cibo da gustare insieme.

Illustrano inoltre l’evento Galeotti e Perez: "Il Festival dei Mondi nasce come spazio di connessione per chi abita la vallata, ma anche per chi desidera contribuire a un’evoluzione consapevole e condivisa del territorio. Un’occasione per incontrarsi, conoscersi, proporre propri prodotti, servizi, attività e insieme immaginare nuovi mondi possibili".

Entrando nei particolari, il programma è il seguente: sabato 20 settembre, ore 9, partenza per escursione nel territorio guidati da Enrico Laghi; alle 10 inaugurazione ufficiale, con la banda di Rocca San Casciano; alle 14.30 equilibrio e benessere, ‘meditazione con gli spiriti degli alberi e rilassamento corporeo’; dalle 15.30 alle 17.30 ‘Coltivare Montagne-La montagna germoglia’; alle re 18 presentazione dell’associazione Fuori Stagione, dal ‘Cambia vita’ alle nuove forme dell’abitare l’Appennino; dalle 19 alle 21 aperitivo in musica.

Il programma di domenica 21 si aprirà alle 10 con la visita guidata a Rocca San Casciano, a cura di Paolo, e ‘Chiacchierate dopo il caffè’; alle 15.30 Ciapamè e la mobilità nella Val Montone; ore 16 l’azienda Next si presenta, lavoro e nuove opportunità; alle 16.30 presentazione di ‘Vivi Premilcuore, perché una Cooperativa di comunità’.

Ingresso libero e tutti sono benvenuti. Conclude Perez: "Siamo ancora molto interessati a proposte di bancarelle di artigianato, prodotti locali e servizi vari" (info, aggiornamenti ed espositori tel. 347.1717487 o 345. 5865860).